Uitgeverij De Bezige Bij voert socialemediacampagne tegen oorlog Oekraïne met gedicht Remco Campert

‘Verzet begint niet met grote woorden/ maar met kleine daden.’ Met deze regels uit Iemand stelt een vraag uit de bundel Betere tijden uit 1970 van Remco Campert begint het gedicht dat in 2017 werd aangebracht op de gevel van De Bezige Bij in de Van Miereveldstraat bij het Museumplein, De uitgeverij heeft het nu voor een campagne tegen de oorlog in Oekraïne laten vertalen in onder meer het Oekraïens en Russisch.

De vertaalde gedichten kunnen worden gedeeld op sociale media. De uitgeverij gaat ook posters op de ramen plakken, vertelt uitgever Francien Schuursma. “Net als iedereen zijn wij enorm begaan met wat er nu in Oekraïne gebeurt. Dit gedicht hangt aan onze zijmuur. Onze uitgeverij is gevestigd tegenover het Russisch handelsconsulaat, om de hoek is een Europese vestiging van Gazprom. We willen het ook in their faces doen. De vertalers hebben zich er meteen achter geschaard. En Remco Campert omarmt de actie ten volle.”

Lang contact

Met het afbeelden van de tekst vierde uitgeverij De Bezige Bij destijds haar lange contact met Remco Campert en zijn vader en verzetsheld Jan Campert (1902-1943). Van dichter en journalist Jan Campert (1902-1943) verscheen bij de uitgeverij kort na zijn dood het verzetsgedicht Het lied der Achttien Dooden, dat uitgroeide tot symbool van het verzet tegen de nazi’s.

De tekst van de geveltekst van Remco Campert vervolgt: ‘Zoals storm met zacht geritsel in de tuin/ of de kat die de kolder in z’n kop krijgt// zoals brede rivieren/ met een kleine bron/ verscholen in het woud// zoals een vuurzee/ met dezelfde lucifer/ die de sigaret aansteekt// zoals liefde met een blik/ een aanraking iets dat je opvalt in een stem// jezelf een vraag stellen/ daarmee begint verzet// en dan die vraag aan een ander stellen.’