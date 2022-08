Uitgever van Winnetou zet boekenverkoop stop vanwege stereotypen

Winnetou is een fictieve held van verschillende romans die in het Duits zijn geschreven door Karl May. Beeld Meulenhoff/Boekerij

Tot voor kort maakte in Duitsland uitgever Ravensburger Verlag reclame voor verschillende nieuwe Winnetou-boeken. De aanleiding voor die publicaties was een film die momenteel ook in de bioscopen draait. Activisten zetten op sociale media grote vraagtekens bij de stereotypen die in de publicaties naar voren komen.

Dat heeft de uitgever zich aangetrokken. Twee kinderboeken, een puzzel en een stickerboek gaan uit de handel. In een gepubliceerde verklaring stond: ‘Wij danken u voor uw kritiek. Uw feedback heeft ons duidelijk gemaakt dat we de gevoelens van mensen kwetsen met de Winnetou-titels. Dat is nooit onze bedoeling geweest.’

Duitse lijn

In Nederland geeft Meulenhoff Boekerij de boeken over Winnetou uit. Desgevraagd laat deze uitgever, een van de grootste boekenuitgeverijen van Nederland per email weten: ‘We volgen de Duitse lijn en zetten de verkoop per heden stop.’

Volgens een woordvoerder gaat het om elektronische exemplaren en Winnetou-boeken die op aanvraag nog worden geleverd. “We zijn daar momenteel mee bezig, om dat te regelen,” aldus de woordvoerder.

Winnetou is een fictieve held van verschillende romans die in het Duits zijn geschreven door Karl May (1842-1912), een van de best verkochte Duitse schrijvers aller tijden. Het personage Winnetou is het opperhoofd der Apachen. In de verhalen komt hij in aanraking met de oersterke Old Shatterhand. Samen strijden zij als bloedbroeders voor een vreedzame, christelijke wereld in de Verenigde Staten van eind 19e eeuw.