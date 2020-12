Uitgever en recensent Martin Ros overleden

Beeld Mark Kohn

Tussen 1964 en 1997 werkte Martin Ros voor De Arbeiderspers, waar hij onder meer aan de wieg stond van de reeks Privé-domein, bestaande uit autobiografieën en egodocumenten. Hij was verantwoordelijk voor de publicatie van honderden boeken, en werd gezien als de ontdekker van auteurs als Maarten ’t Hart en Boudewijn Büch. In 1997 stopte hij gedwongen bij De Arbeiderspers na een herseninfarct.

Ros was ook redacteur bij het literaire tijdschrift Maatstaf. Bij een groter publiek was Ros vooral bekend door zijn boekrecensies voor TROS Nieuwsshow op Radio 1, die hij tussen 1985 en 2007 verzorgde. Niemand kon zo begeesterd vertellen over literatuur als hij.

Ook schreef hij meerdere wielerboeken, zoals Heldenlevens. Daarin beschreef hij de successen en de tragiek van een aantal bekende coureurs. Over zijn kinderjaren in het Gooi schreef hij in 1997 Herinneringen aan mijn rijke roomse jeugd.

‘Martin Ros was een belangrijke en prominente stem in de Nederlandse letteren. Zijn enthousiasme en bevlogenheid waren legendarisch,’ aldus De Arbeiderspers.