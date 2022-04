Uitgesteld, afgelast, weer uitgesteld: Bonita Avenue staat eindelijk in het theater

De cast van Bonita Avenue bereidt zich voor op de voorstelling in Hoorn. Links: Marieke Giebels, rechts: Willem Voogd. Beeld Daphne Lucker

Het leek wel even estafette-corona bij de cast van Bonita Avenue. Hajo Bruins kreeg het, Marijn Klaver, Willem Voogd. Dat kwam allemaal nog redelijk goed uit, want de theaters waren nog dicht. Maar toen mochten ze eindelijk spelen, werd Marieke Giebels besmet en vielen een paar try-outs uit. En toen was Oda Spelbos nog aan de beurt. De voorstelling werd een week stilgelegd. En niet spelen, betekent geen inkomen voor de producent. Spelbos voelde zich hartstikke schuldig, maar ja, ziek is ziek. Toen Voogd vorige week ook nog eens griep kreeg, was het cirkeltje rond.

Koud binnen bij de Toneelacademie in Maastricht kreeg Willem Voogd (33, ooit Mees Kees, en presentator van De Proefkeuken) al regel nummer één in het theater te horen: je bent er altijd. “Tenzij je dood bent, of als vrouw, als je aan het bevallen bent.” Hij neemt die wet nog altijd ter harte, en ging half ziek terug het podium op. Ook Oda Spelbos (57, onder meer Flikken Maastricht) moest wennen aan de nieuwe realiteit. “Ik speelde altijd door, of ik nou koorts had, kotsmisselijk was, of mijn man net een hartinfarct had gehad,” zegt ze. “Ergens is het dus ook wel fijn: ik mocht voor het eerst ziek ook echt in bed liggen.”

Oda Spelbos Beeld Daphne Lucker

En dan waren er nog de coronabeperkingen. Aanvankelijk zou de voorstelling op basis van de bestseller van Peter Buwalda in 2020 worden gespeeld, maar de boel werd uitgesteld tot 2022. Toen het tijd was voor de première in januari 2022, gold de laatste lockdown nog. Uiteindelijk speelden ze de eerste voorstelling voor een besloten publiek van familie en vrienden. “Een soort droogneuken was het,” aldus Voogd.

Maar nu kan het allemaal weer. Dus rijdt chauffeur Jannette met een knus busje vol tafeltjes en schemerlampjes naar het bureau van producent Korthals Stuurman om de eerste acteur op te halen, de anderen volgen verspreid over de stad. Deze avond spelen ze in Hoorn. In de bus is het al snel gezellig. “Het is een uitzonderlijk leuke cast hoor," zegt Hajo Bruins (63), die zondag nog zijn verjaardag vierde in de bus – de paar slingers kerstversiering zijn het bewijs.

Schuldgevoel

Nu ze weer mogen spelen, dient het volgende obstakel zich aan: waar zijn de bezoekers? “Hoeveel hebben we vanavond?” roept Spelbos de zaal in als ze via de artiesteningang Schouwburg Het Park in Hoorn binnenlopen. De technici roepen iets terug dat klinkt als honderdzeventig. “Honderdzeventig, wat goed!” zegt Spelbos. Maar het blijkt 107 te zijn, van de 665 zitplaatsen. Ach, zeggen de spelers. Zondag speelden ze voor vijftig man in Den Bosch.

Natuurlijk speelt het lekkerder voor een volle zaal. Maar ze zijn wel wat gewend. “Je perspectief verandert," zegt Spelbos. “Vroeger vond ik honderd weinig, nu denk ik: mooi, dat zijn er toch honderd.” “Heeft iemand nog familie in de zaal?” vraagt Bruins, net voor de groep met de technici gaat eten. “Ja, hoezo?” zegt Marijn Klaver (41). “Wilde je slecht gaan spelen?”

Script van Bonita Avenue. Beeld Daphne Lucker

Dildo op een kist

Hoe intensief ook, allemaal zijn ze blij met een tournee van bijna zestig speelbeurten, van Hoogeveen tot Oosterhout en van Cuijk tot komende week in Amsterdam. Marieke Giebels (30) wist de lockdowns door te komen met voorstellingen voor één persoon in haar eigen woonkamer. “Heel leerzaam, maar totaal niet rendabel." Klaver vond de coronatijd heel frustrerend. “Steeds weer wordt het uitzicht voor je weggekaapt. En als zzp'er met twee kleine kinderen vond ik het ook qua inkomen heel spannend."

Ze maken zich regelmatig druk over de toekomst van het theater. Komt het publiek nog wel terug? Aan hun zin in spelen zal het niet liggen. Voogd plakt net voor aanvang een dildo op een kist rekwisieten, hij heeft ook fotootjes in het decor verstopt. Met zijn vijven doen ze nog een aanstellerig gespeelde chakra-warming up, om de verslaggever te stangen.

Na afloop klinkt het applaus met honderd man niet oorverdovend, maar wel gul. Marijn Klaver spreekt de zaal nog even toe: “Vond u het mooi? Zeg het dan vooral tegen uw vrienden, kennissen en familie.” Theater moet weer zo normaal worden als een avond Netflix.

Bonita Avenue, 6-10 april in DeLaMar Theater, Amsterdam. Daarna nog tournee.

Willem Voogd (links) en Hajo Bruins. Beeld Daphne Lucker