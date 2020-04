Uit elkaar krijgt Woutertje Pieterse Prijs voor mooiste kinderboek

Uit elkaar, van Bette Westera en Sylvia Weve, winnaar van de Woutertje Pieterse prijs. Beeld -

Dat werd zaterdagmorgen in het NPO Radio 1-programma De Taalstaat bekendgemaakt. Aan de prijs is een geldbedrag verbonden van 15.000 euro.

Uit elkaar, waarin alle facetten van echtscheiding in woord en beeld worden belicht, is volgens de jury onder voorzitterschap van Arjan Peters een boek ‘dat de tragiek niet ontkent, maar de feestelijkheid laat zegevieren.’ Het kan kinderen tot steun zijn én laten lachen ‘met prettig-onaangepaste tekeningen en baldadige gedichten, waarin kinderen hoofdschuddend kijken naar de liefdescarrousel van de volwassenen.’

Tegenpolen

Bette Westera (61) en Sylvia Weve (65) vormen een veelbekroond duo. Voor hun boek Doodgewoon over de dood ontvingen ze een Gouden Griffel, een Vlag & Wimpel van de Penseeljury, de Gouden Poëziemedaille én de Woutertje Pieterse Prijs 2015.

Het geheim achter hun samenwerking, zegt Weve, is de chemie die ze hebben. “We hebben dezelfde soort humor, wij kunnen geen boeken maken waar je niet ook vreselijk om kunt lachen. En we zijn elkaars tegenpolen. Bette is bedachtzamer, slimmer, intelligenter, filosofischer. En ik heb het hart op de tong, ben luidruchtiger.”

Het idee voor Uit elkaar kwam ‘van een zus van een vriend’ van Weve die in het onderwijs werkt. “Ze vertelde op een verjaardagsfeestje dat ze als juf veel aan Doodgewoon had gehad, om de dood met de kinderen in haar klas bespreekbaar te maken. Ze zei: ‘Ik wou dat er zoiets bestond over scheidingen, want daar hebben de kinderen veel mee te maken.’ Ik dacht: kat in het bakkie, gaan we doen.”

Scherpe kantjes

Westera: “We laten vaak allerlei ideeën de revue passeren, en op een gegeven moment komt er iets langs waarvan we allebei denken: ja, dat is kansrijk. Ik heb dan nog niet meteen een idee hoe ik het ga aanpakken, maar ik vind het fijn om erover na te denken. Dan zit het een beetje te sluimeren in mijn achterhoofd tot ik denk: nu is het tijd om aan de slag te gaan. Ik doe geen research, maar ik put uit mijn eigen levenservaring en wat ik gezien, gehoord en vermoed heb.”

Dat de jury haar gedichten ‘baldadig’ noemt, voelt Westera zelf niet zo. “Maar ik vind het wel fijn als mensen het zo zien. Je moet niet te voorzichtig zijn. Je moet de scherpe kantjes niet uit de weg gaan. Want er zijn scherpe kantjes en die moet je niet verstoppen.”

Japanse poppetjes

Als de gedichten klaar zijn, volgen besprekingen met het vormgeversduo Hans Bockting en Sabine Reinhardt. Weve: “Zij zijn van wezenlijk belang. Zij bedenken de typografie en, zoals bij dit boek, de dubbele pagina’s rondom een gedicht waardoor tekst en beeld echt een geheel vormen. Zij maken een grid, een opzet, waarmee ik dan aan de slag kan en kan gaan tekenen en schuiven met de teksten.”

Ze houdt in haar werk als illustrator geen rekening met kinderen als doelgroep, behalve in zoverre dat ze geen copulerende stellen afbeeldt. “Ik vind dat je ze daarmee niet moet beangstigen. Maar ik ga niet op m’n knieën, dan zou de lol eraf zijn. Ik hou geen rekening met de smaak van kinderen. Dan kunnen we allemaal wel Japanse poppetjes met grote ogen en roze jurkjes gaan tekenen. Ik maak het ook zo mooi mogelijk voor mezelf.”