Uit de monden van hoeveel mannen moet ik lezen dat vrouwen inferieur zijn?

‘De hele geschiedenis van de vrouw is gemaakt door de man,’ schreef Simone de Beauvoir. In De onzichtbaarheid van de vrouw laat de Franse prehistorica Marylène Patou-Mathis zien hoe mannelijke onderzoekers en historici de vrouw een ondergeschikte rol toebedeelden.

Tijdens het lezen van De onzichtbaarheid van de vrouw had ik, lid van ‘de tweede sekse’, een verontrustende ervaring: ik werd kwader en kwader. Het boek is namelijk een opeenstapeling van seksistische beledigingen aan het adres van de vrouw. De vrouw is namelijk enerzijds ‘slecht’, ‘schuldig’, ‘wreed’ en ‘leugenachtig’ en anderzijds ‘grillig’, ‘dierlijk’, ‘dom’, ‘dociel’, ‘gelijk een kind’ en ‘slaaf van de man’. Ik dacht: uit de monden van hoeveel mannen door de geschiedenis heen moet ik in godsnaam horen (lezen) dat vrouwen inferieur zijn?

De afgelopen jaren verschenen de nodige feministische manifesten die vrouwen opriepen hun woede jegens (seksistische) mannen en het patriarchaat te omarmen. Denk aan Fonkelend van woede van Soraya Chemaly, The seven necessary sins for women and girls van Mona Elthaway en Mannen, ik haat ze van Pauline Harmange; boeken met een boze onder- of boventoon. Hoewel ze terecht wijzen op scheve machtsverhoudingen en de verschrikkelijke uitwassen hiervan (seksueel en huiselijk geweld, femicide), denk ik dat je moet waken voor haat- of wraakgevoelens; de beste vrienden van woede. Voor je het weet zijn mannen en vrouwen nog meer verdeeld dan ze al waren.

De mannelijke jager

Patou-Mathis roept geen woede op door haar eigen woede te ventileren, maar door bevindingen en uitspraken van toonaangevende wetenschappers op een rij te zetten. Ze is toch vooral en in eerste instantie onderzoeker met bijpassende (regelmatig gortdroge) academische stijl, veel vakterminologie en een gepassioneerde behoefte aan volledigheid (die soms leidt tot breedsprakigheid en doublures), vooral op het gebied van de prehistorie.

Nauwgezet brengt ze in kaart hoe met name mannelijke archeologen, historici, sociologen en filosofen met een patriarchale tunnelvisie ook in hun onderzoeken steeds weer hebben gezocht naar een bevestiging van het idee dat de vrouw altijd de mindere is geweest van de man.

Patou-Mathis laat zien dat deze visie tot de tweede helft van de twintigste eeuw dominant is als het gaat om de studie van de menselijke ontwikkelingsgeschiedenis. De sociale rol van vrouwen wordt in studies binnen de antropologie, de prehistorische wetenschap en de archeologie zelden onderzocht. Pas vanaf de jaren zestig eisen ook vrouwelijke wetenschappers een plek op binnen deze onderzoeksvelden.

Het hele idee van ‘de mannelijke jager’ die de belangrijkste rol speelt bij het vergaren van voedsel voor de gemeenschap en het uitvinden en vervaardigen van werktuigen en wapens dateert uit de jaren vijftig. De man zou de belangrijkste katalysator zijn geweest van het homonisatie- (de ontwikkeling van de homo sapiens) en humaniseringsproces, de vrouw is zijn dociele slaaf en baarmoeder. Ook is er geen bewijs dat de makers van de bekende grottekeningen in Lascaux mannen waren.

Vrouwen verantwoordelijk voor het kwaad in de wereld

Feministische antropologen en onderzoekers wijzen vanaf de jaren zestig op ‘de verzamelende vrouw’ die onontbeerlijk was voor het voortbestaan van de clan. Dat kwam hun op kritiek te staan van mannelijke wetenschappers, die hen, blind voor hun eigen androcentrische blik (die de man centraal stelt) op de wereld, ‘een gekleurde blik’ verweten.

De afgelopen jaren blijkt uit meerdere onderzoeken dat skeletten van bijvoorbeeld de ‘Birka strijder’ op het eiland Björkö in Zweden en krijgers uit het paleolithicum vanwege hun ‘mannelijke krijgsattributen’ door archeologen de verkeerde sekse toebedeeld hadden kregen, waarmee we de sekserollen in de geschiedenis moeten herzien.

Volgens antropologe Françoise Héritier (1933-2017) is de vrijwel volledige afwezigheid van de vrouw in de menselijke ontwikkelingsgeschiedenis te wijten aan de ‘verschillende waardering van de seksen’ die vanaf het begin van de mensheid zou hebben bestaan. Zij meent dat ‘overal, wanneer en waar ook, het mannelijke als superieur aan het vrouwelijke wordt beschouwd [...], het positieve staat altijd aan de kant van het mannelijke, en het negatieve aan de kant van het vrouwelijke’.

Deze blik is sterk gekleurd door het christelijke wereldbeeld, dat vanaf de vierde eeuw na Christus dominant werd in de westerse samenleving. Eva werd in de Bijbel verantwoordelijk gehouden voor de zondeval van de mensheid. Maar in alle gnostische systemen is het de vrouw die de wereld in het verderf stort. De meeste misogyne uitspraken over vrouwen komen dan ook uit de mond van religieuze gezagdragers. Maar ook in volksverhalen en in de mythologie worden vrouwen verantwoordelijk gehouden voor het kwaad in de wereld, denk maar aan Pandora’s kruik.

Patou-Mathis schrijft: ‘Vanaf de zeventiende eeuw maakt het thema van de zonde plaats voor dat van ‘de vrouwelijke natuur’, die irrationeel (redeloos) en zelfs ‘immoreel’ zou zijn. Dit laatste adjectief wordt twee eeuwen later gebruikt door de Franse politieke denker Pierre Joseph Proudhon (1809-1865), die meent dat vrouwen, met hun ‘dwaasheid’ en ‘zedeloosheid’, zich zonder mannen niet van hun ‘dierlijkheid’ zouden hebben bevrijd’.

De geschiedenis is aan herziening toe

Van een uitvoerige behandeling van onderzoek naar vrouwen in de prehistorie of het gebrek daaraan, die zo’n twee derde van het boek beslaat, beweegt Patou-Mathis hink-stap-sprong via de middeleeuwen en de renaissance naar de verlichting.

Tijdens de Franse Revolutie streden mannen én vrouwen voor liberté, égalité, fraternité (vrijheid, gelijkheid, broederschap), maar vrouwen trokken aan het kortste eind. Met het van kracht worden van de Code Civil van Napoleon in 1804,raakten vrouwen de weinige rechten kwijt die ze tijdens de Revolutie hadden verworven.

Franse vrouwen wachtte een lange, moeizame weg naar recht op arbeid en kiesrecht. Pas in 1944 kregen ze stemrecht. (Ter vergelijking: in Nederland kregen vrouwen in 1919 stemrecht). Dat Patou-Mathis’ liefde vooral bij de prehistorie ligt, blijkt ook uit de wat lusteloze opsomming van daden van personen die gepoogd hebben eerder tot een wetswijziging te komen.

Het is jammer dat Patou-Mathis het vrouwbeeld in de geschiedenis vanuit zo’n nauw Frans perspectief benadert, een enkele uitstapje daargelaten. Dat maakt de laatste hoofdstukken voor een Nederlandse lezer wat minder interessant. Het obligate nawoord waarin Patou-Mathis wat feministische gemeenplaatsen opsomt aangaande wetgeving rondom verkrachting en MeToo, had ze achterwege mogen laten. En dat terwijl De onzichtbaarheid van de vrouw zo vurig begon. In die zin is het boek wat onevenwichtig.

Maar Patou-Mathis laat overtuigend zien hoe omvangrijk de mannelijke dominantie in de geschiedwetenschap is. De patriarchaal gekleurde geschiedenis die we allemaal met de paplepel ingegoten krijgen of hebben gekregen is hard aan herziening toe.

