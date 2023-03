Übermillennial Anne Neuteboom speelt een geraffineerd spel met het publiek

Cabaretière Anne Neuteboom is grappig en grof, maar vooral erg goed. In Effe niet met je mening schildert ze een scherp zelfportret gelardeerd met wijze levenslessen. En kleine boertjes.

Het is verleidelijk om in de 33-jarige Neuteboom een soort kindvrouwtje te zien, op de wereld gezet om bejaarden tot euthanasie te drijven met haar nasale stemgeluid en schijnbaar triviale gebrabbel. Deze übermillennial is constant in beweging, wrijft vaak in haar ogen en laat af en toe boertjes. Een lompe meid dus, die bovendien agressief uit de hoek kan komen en stiekem plast in haar meerlaagse menstruatieondergoed. Jakkie bah.

Trap er niet in mensen, zou ze zelf mogelijk zeggen. Net als in voorganger Kijk haar gaan speelt Neuteboom namelijk een geraffineerd spel met het publiek. Terwijl je je verbaast over haar schaamteloosheid schildert ze een scherp zelfportret. We krijgen vanavond haar ‘true colors’ (in steenkoolengels uitgesproken) te zien, belooft ze.

Psychiatrische instelling

Daarvoor moeten we een paar jaar terug in de tijd. Relatie, mooi huis, veelbelovende carrière: ‘De Neut’ had het prima voor elkaar. Maar de verkering ging uit, sociale huurwoningen zijn schaars en er was iets met een virus. Lang verhaal kort: de cabaretière belandde antikraak in een voormalige psychiatrische instelling. Een plek waar je altijd terecht kunt omdat niemand er wil zijn.

De avonturen die ze daar meemaakt zijn goed verpakte levenslessen. Vooral in haar eerste voorstelling Weg zette Neuteboom frontaal de aanval in op chagrijnige boomers. Die krijgen er nog steeds van langs, maar ze kijkt inmiddels ook de andere kant op. Zitten de nieuwe boomers misschien in háár generatie? En schuilt er toch iets van empathie achter die klakkende kunstgebitten?

Je kunt op hetzelfde moment gelijk én ongelijk hebben, concludeert Neuteboom, die voor de goede verstaander gewoon hartstikke geëngageerd bezig is. Haar ‘true colors’ blijken behoorlijk universeel.