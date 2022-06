Typisch, de dingen die gebeuren bij Anne Frank

Mirjam de Gorter Beeld HUMAN

Niet dat Lips altijd gelijk heeft, maar meestal geeft hij het wel toe als het aantoonbaar quatsch was wat hij zei of schreef. Dat geldt niet voor Pieter van Twisk, onderzoeksleider van het coldcaseteam dat eerder dit jaar de scoop met bijbehorend boek de wereld in slingerde dat ze erachter waren gekomen wie Anne Frank verlinkt zou hebben.

De Joodse notaris Arnold van den Bergh had het gedaan, ze wisten het bijna zeker, in ieder geval zeker genoeg om het als wereldnieuws te brengen.

Ach, u zult het wel meegekregen hebben ook, Lips in ieder geval wel. Het was overal te zien, in deze krant, in alle kranten, in elke talkshow, overal. Net zoals de ontkrachting van die feiten in de periode daarna. Argos Medialogica reconstrueerde het verhaal grondig en onderhoudend met de betrokkenen, onder wie dus Van Twisk, maar ook met een paar hoofdredacteuren van de media die er collectief met boter en suiker in waren gegaan.

Lips moest toegeven: het journaille was schuldbewust. Over het embargo dat ze tekenden bijvoorbeeld, waardoor niks uit het onderzoek kon worden gecheckt bij onafhankelijke deskundigen. René Moerland, hoofdredacteur NRC: “Typisch een voorbeeld van de dingen die gebeuren.”

Het meeste indruk maakte Mirjam de Gorter, kleindochter van Arnold van den Bergh en duidelijk ontdaan van de rollercoaster der onrechtvaardigheid waarin ze eerder dit jaar plotseling belandde. Niet alleen om wat haar daarmee aangedaan was, maar ook vanwege het leed dat het had aangericht bij de gehele Joodse gemeenschap.

Hoe meer Lips hoorde over hoe het onderzoeksteam te werk was gegaan, hoe driftiger hij het ermee eens werd dat het boek door Ambo Anthos uit de handel is genomen.

Ondertussen is de Amerikaanse uitgever niet te vermurwen: de Engelstalige editie ligt daar nog gewoon in de winkel. Tja, dacht Lips, dat is weer typisch zo’n voorbeeld van de dingen die gebeuren.

Reageren? hanlips@parool.nl.