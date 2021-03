Tygo liet zien hoe jeugdcriminelen heroïne dealen een gewone baan vinden

Tygo in de jeugdcriminaliteit, NPO 3.

Acteur Tygo Gernandt kan angstaanjagend boos kijken, maar hij heeft wel een empathische inborst en een oprechte interesse voor mensen die het minder hebben. Voor de EO maakte hij eerder programma’s over GHB-gebruikers en over de ­psychiatrie, en nu is er de vierdelige documentaireserie Tygo in de jeugdcriminaliteit.

In het eerste deel ging Gernandt onder meer op pad met ‘Jopie’, een 17-jarige heroïnedealer. Die vond zijn werk net zo ‘gewoon’ als het feit dat hij met een pistool op zak liep: ‘Dit is gewoon mijn schatje’. Gernandt vond het niet zo ‘gewoon’, maar kon niet doorvragen omdat Jopie aan het werk moest.

Dan had Younes uit Amsterdam meer te melden, maar de oud-Top 600-crimineel was dan ook het rechte pad opgegaan en had zelfs een boek over zijn oude leventje geschreven. Hij leidde Gernandt rond op zijn oude werkterrein, de Wallen, waar hij ooit ‘hosselwandelingetjes’ deed: “Toeristen aanspreken, vragen of ze wat nodig hebben.” Bij Younes was 1 gram coke altijd maar 0,7 gram ‘want dat is je winst’. Dan versneed hij het ook nog voor toeristen.

De rap pratende Younes wist waarom zoveel jongeren de criminaliteit ingingen: geld en status. “Een T-shirt kost 500 euro, schoenen 600 euro. Jongens van 17 willen Dior, willen Dolce & Gabbana.”

Ook draaideurcrimineel Germaine (18) had een Guccitasje en -petje waar hij vast niet voor had gewerkt. Want ja: hij werd nergens aangenomen. Dus het lag niet aan hem, maar aan de maatschappij en zijn moeilijke jeugd: “Ik kan er niets aan doen.”

De immer empathische Gernandt vroeg zich nog af of Germaine een dader was of ook een slachtoffer. Lips wist het antwoord al – maar hij hoeft dan ook geen T-shirts van 500 euro.

Reageren? hanlips@parool.nl.