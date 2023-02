Twintig jaar ‘Komt een vrouw bij de dokter’: van afgebrand debuut tot bestseller – en nu theatervoorstelling

Beeld Annemieke van der Togt

Toen Komt een vrouw bij de dokter in 2003 uitkwam, was Het Parool de enige krant die het boek besprak – en direct genadeloos afbrandde. Het plot, de stijl, de personages; niets deugde volgens recensent Arie Storm. Het debuut van Kluun bestond uit ‘aanstellerij’, ‘oubollig proza’ en ‘de machteloze literaire taal van een twaalfjarige’. In zijn recensie riep Storm op het boek vooral niet te kopen en hij schreef te hopen dat Komt een vrouw bij de dokter Kluuns eerste en laatste boek zou zijn: ‘Van die Kluun wil ik verder niks meer horen.’

Inmiddels is Kluuns debuut twintig jaar geleden, en het verzoek van Storm niet ingewilligd. Komt een vrouw bij de dokter had in de verkoop weliswaar een langzame start, maar is nu in 27 talen uitgegeven en er zijn meer dan 1,3 miljoen exemplaren van verkocht. De daaropvolgende boeken van Kluun ontvingen ook veel negatieve kritieken, maar werden allemaal bestsellers.

Voor de gemiddelde debutant zou zo’n vernietigende recensie het einde van het schrijverschap betekenen. Maar Kluun zette de negatieve publiciteit juist in om meer aandacht voor zijn roman te genereren. De kritiek gaf hem een podium en het boek een gezicht. Nog steeds refereert hij vaak aan de ontvangst van zijn eerste boek als het startschot van zijn huidige succes. Want het verhaal dat twintig jaar geleden game-over werd verklaard, kent inmiddels meerdere levens. Het boek werd verfilmd, ingesproken en krijgt nu een theatervoorstelling.

Ode aan overspel

Komt een vrouw bij de dokter gaat over Stijn, die succes heeft in de marketingbranche en samen met zijn vrouw Carmen zorgeloos en uitbundig elke dag plukt in Amsterdam. Totdat Carmen wordt gediagnosticeerd met borstkanker. Het lukt de overspelige Stijn ook tijdens het ziektebed van zijn vrouw niet om trouw te blijven en hij krijgt een vaste verhouding met de spannende Roos.

Net als Stijn komt Kluun uit de marketingsector en net als Stijn verloor hij zijn eerste vrouw aan kanker. Dat hij zich op eenzelfde manier als Stijn tegenover haar misdragen heeft, moet volgens Kluun worden genuanceerd; het personage is ‘de uit de hand gelopen versie’ van hemzelf. Het boek is vooral een ode aan zijn eerste vrouw Judith; een ‘ode aan de liefde’.

In 2009 werd Komt een vrouw bij de dokter verfilmd, met Barry Atsma als Stijn, Carice van Houten als Carmen en Anna Drijver als Roos. De film – het regiedebuut van Reinout Oerlemans – werd geprezen vanwege het acteerspel, maar het personage van Stijn kon rekenen op kritiek. Volgens veel kijkers was hij dermate onsympathiek dat ze moeilijk met hem konden meeleven. In plaats van een ‘ode aan de liefde’ was de film een ‘ode aan overspel’. Toch was ook de film een groot succes; hij werd in recordtijd bekroond met een diamanten film, omdat er een miljoen bezoekers waren geweest.

Hoorspel, luisterboek en toneelvoorstelling

Vanwege het succes van de film werd het boek ook op de radio gespeeld, met Sophie Hilbrand als Carmen, Antonie Kamerling als Stijn en Georgina Verbaan als Roos. Hoewel Kluun destijds aangaf fan te zijn van het hoorspel omdat niemand zin zou hebben om naar zijn stem te luisteren, schijnt hij nu zelf bezig te zijn met het inspreken een luisterboek.

Dit weekeinde gaat de toneelvoorstelling Komt een vrouw bij de dokter in première, onder regie van Ignace Cornelissen, met Maartje van de Wetering, Xander van Vledder, Teunie de Brouwer en Marie Louise Stheins in de hoofdrollen. Kluun gaf akkoord op het script van de jonge schrijver Koen Caris, dat volgens hem het verhaal eer aandoet. In de voorstelling komen dezelfde thema’s als rouw, schofterigheid en liefde aan bod en moeten volgens Kluun de zakdoekjes mee.

Naast het toneelstuk verschijnt in februari ook de jubileumeditie van het boek. Opvallend is dat op de achterflap een lijst jubelende quotes uit recensies staan, bijna allemaal uit het buitenland. ‘Bijna ondraaglijk ontroerend’ in The Times en ‘een prachtige roman over moed, hulpeloosheid en echte liefde’ uit de Duitse Cosmopolitan. De quote uit NRC - een ‘ode aan de liefde’ - komt uit de inleiding van een interview met de schrijver. De enige Nederlandse recensie liet Kluun toch maar achterwege.

Komt een vrouw bij de dokter gaat 19 februari in première in DeLaMar.