Twintig jaar huwelijksgelijkheid: een begin, maar niet het sluitstuk

Let love rule, NPO 3.

De discussie ging over de verlengde Hummer waarmee Roy en Febion, het aanstaande huwelijkspaar, naar het stadhuis van Weert zouden rijden. Moest het een zwarte worden of toch liever een roze? Lang verhaal kort, de keuze viel op de zwarte. Volgens Roy veel chiquer.

Let love rule volgde onder meer het Limburgse stel op weg naar hun huwelijk. Twee mannen, twintig jaar nadat Job Cohen in Amsterdam voor het eerst twee mannen in de echt had verbonden. Er is inmiddels een generatie opgegroeid die zich er nauwelijks van bewust zal zijn dat er ooit een tijd was dat twee mannen – of twee vrouwen – met elkaar nooit verder konden komen dan een geregistreerd partnerschap.

Gelukkig, hoewel het raar is om dat zo te zeggen, ging de documentaire over meer dan alleen het nerveuze huwelijksdaggeëmmer van twee bruidegommen. Want die eerste huwelijken in 2001 bleken niet het gehoopte sluitstuk van de homo-emancipatie. Hand in hand lopen maakt van veel lhbtq-stellen ook dezer dagen nog een doelwit. ‘Homo’ voelt nog steeds als een scheldwoord, zei een van de geïnterviewden.

Toen was de tijd was er rijp voor, dachten ze. “We hadden net de Gay Games gehad, maar nu zijn we soms slechter af.” Neem Selma, wier ouders verstek zouden laten gaan als ze zou trouwen met haar vriendin Mercedes.

Ook Henk Krol liet zich weer eens interviewen, doorgaans voor Lips een moment om de afstandbediening erbij te pakken. Maar zo op een regenboogbankstel samen met zijn partner Aldo was Krol best te pruimen. Het Kamerlid-af was een voorvechter van huwelijksgelijkheid. “Ik wilde gewoon een huwelijksreis en een huwelijksnacht.”

Henk, het is je gegund.

Reageren? hanlips@parool.nl.