Tweede marinierskalender ‘nét iets pikanter’ dan vorig jaar

De coverfoto van de nieuwe marinierskalender. Beeld Apituley & De Schepper/Ministerie van Defensie

Hij kreeg vorig jaar ‘heel veel positieve reacties’ en niet eens zozeer vanuit de krijgsmacht. Nee, brigadegeneraal der mariniers Jeff Mac Mootry hoorde van vrienden en kennissen hoe leuk ze de marinierskalender vonden. “Je bereikt er toch een ander publiek mee dan met onze normale activiteiten. Dat was niet de intentie, maar blijkt wel het effect.” Besmuikt: “Vooral de vrouwelijke populatie vond ’m hartstikke leuk.”

Het zou een eenmalige, ludieke actie zijn om de 355ste verjaardag van het Korps Mariniers te vieren: een kalender waarop mariniers, het neusje van de zalm van onze krijgsmacht, zich blootgeven. Maar de kalender krijgt een tweede editie. Op veler verzoek, zegt Mac Mootry, de commandant van de mariniers: “Vorig jaar was ie binnen 24 uur uitverkocht.”

Wat levert de kalender de mariniers op?

“Het draagt bij aan onze naamsbekendheid en het past bij het karakter van het Korps Mariniers. We zeggen altijd: je zit altijd in de shit, wereldwijd, alleen de diepte varieert. Dan heb ik het over de moeilijke en uitdagende omstandigheden waarin we vaak moeten werken. En dan zijn er een paar dingen die je daar doorheen trekken: zoals kameraadschap en humor. Die kalender past daar wel bij. Een dikke knipoog: dit doen we óók.”

Commandant Korps Mariniers Jeff Mac Mootry. Beeld Remko de Waal/ANP

De nieuwe kalender, waarvan de opbrengst net als vorig jaar naar goede doelen gaat, kan voor langere tijd op allerhande wc’s kunnen worden gehangen. Het is dit keer een verjaardagskalender. Wat wel hetzelfde is: de mariniers laten hun lichaam zien. Dat is hun wapen, zegt Mac Mootry. “Het zijn geen bemensde wapens zoals vliegtuigen of schepen, maar bewapende mensen. Het lichaam is onderdeel van het wapensysteem. Je moet fysiek heel fit blijven.”

Stonden de mariniers in de rij om mee te doen?

“Het gaat natuurlijk op basis van pure vrijwilligheid. Maar er was meer dan genoeg animo. Er vielen ook mariniers af. Dat loste zich voor een deel zelf op: tijdens de fotoshoot was een groot deel van de mariniers nog op oefening in Noorwegen, rond de Middellandse Zee en het Caribisch gebied. Maar er bleven nog genoeg representatieve mariniers over.”

U bent ‘Mr. Februari’.

“Ja, wel met m’n T-shirt aan. Anders vond ik het vanwege mijn functie niet gepast. Had niks te maken met mijn sixpack ofzo, dat is er nog wel hoor.”

Dat zegt u wel, maar daar is nu geen fotografisch bewijs van...

“Mijn dochters zeiden: pap, wij moeten hier ook nog mee verder leven. Zij hebben ook samen met mijn vrouw de foto uitgekozen. Gezin gelukkig, ik gelukkig.”

Vond u het voor de jongere mariniers wel gepast om schaarser gekleed op de foto te gaan?

“Dat past wel bij het jeugdige karakter. Al is er dit jaar ook meer leeftijdsverschil in de deelnemers. Dat kwam uit de evaluatie van de kalender van vorig jaar. Dat dat leuk was voor een moeder of schoonmoeder. Daarmee kunnen we ook aangeven dat het niet alleen een bedrijf is van jonge kerels maar een bedrijf van mensen tussen de 20 en 58.”

Bij elke maand staat een leus. Zijn die uitdrukkingen verbonden aan de mariniers of worden ze binnen de hele krijgsmacht gebruikt?

“Dat wisselt. De leus bij mijn maand, ‘durf terug te keren’, is er typisch één van ons. Dat leren we onze mensen aan tijdens onze bergtraining. Soms begin je aan een bergmars maar kom je er halverwege achter dat het weer heel slecht is en dat je niet of nauwelijks verder kan. Onze mentaliteit is: we bereiken altijd ons doel. Maar soms is het écht beter om terug te keren.”

Achter de schermen bij de fotoshoot voor de marinierskalender, op en rond de kazerne van het Korps op Texel. Beeld Menno Tames/Ministerie van Defensie

Mac Mootry gebruikte deze kreet ook toen hij in 2018 in een spraakmakende column in mariniersblad QPO zijn bedenkingen over de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen opschreef – wat hem niet door iedereen in dank werd afgenomen. “Dat voelde voor mij ook zo: we zijn al erg ver op weg met dat project, waardoor het misschien wel moeilijker was om terug te keren dan door te gaan. Maar de gevolgen van doorgaan konden wel eens heel vervelend zijn.” Hij voorzag onder meer een uittocht van ervaren mariniers, die het niet zagen zitten om ver weg te verhuizen van familie en vrienden. “Ik voelde de parallel tussen de ervaringen uit de bergtraining en de verhuizing.” Uiteindelijk werd de omstreden verhuizing begin dit jaar definitief afgeblazen. Mac Mootry nu: “Doel bereikt.”

De maand december is eh, bloter dan alle voorgaande.

“Dat kwam óók uit de evaluatie. Dat één fotootje wel nét iets pikanter mocht. Maar we hebben die foto wel even langs Den Haag gestuurd, hoor. Of het niet íets te ver ging. Maar die vonden het wel kunnen. Omdat de mannen vrijwillig op de foto staan, de mariniers niet meteen herkenbaar zijn en je eigenlijk niet écht iets ziet.”

De kalender is vanaf 16 november te koop en kost 20,50 euro (inclusief verzendkosten).