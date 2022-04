Tweede film Lukas Dhont dingt mee naar Gouden Palm

De filmcrew op locatie tijdens de opnames van Close van de Vlaamse regisseur Lukas Dhont. Beeld Maylisterkendries/Menuet

“Close, die in première gaat in de Officiële Competitie van het festival van Cannes, is een ongelofelijke zotte droom die plots werkelijkheid wordt. Iets wat de 12-jarige Lukas die voor zijn verjaardag een kleine videocamera kreeg, nooit had durven dromen,” zegt regisseur Lukas Dhont, die op dit moment in Geluidsstudio Posta in de Houthaven bezig is met de finale mix van zijn film. “Met een warm en kwetsbaar hart kijk ik er naar uit deze film met de wereld te delen tijdens één van de belangrijkste festivals ter wereld.”

Close – over de dertienjarige boezemvrienden Leo en Remi, die door een ondenkbare gebeurtenis uit elkaar worden gedreven – heeft een Nederlands tintje: de film kreeg 300.000 euro subsidie van het Filmfonds en is gecoproduceerd door het Amsterdamse productiebedrijf Topkapi Films. De nieuwe distributeur Vedette zal Close te zijner tijd uitbrengen in de Nederlandse filmhuizen.

Prijswinnend debuut

Topkapi was vier jaar geleden ook coproducent van Dhonts speelfilmdebuut Girl, die destijds was opgenomen in de tweede competitie, Un Certain Regard, en werd onderscheiden met de Camera d’Or (de prijs voor de beste debuutfilm in álle deelcompetities), de Queer Palm voor de beste lhbt-film en een van de prijzen van de internationale filmkritiek.

België heeft nog een tweede ijzer in het vuur:Tori et Lokita van de Waalse veteranen Jean-Pierre (70) en Luc (68) Dardenne. De broers wonnen de prestigieuze Gouden Palm al twee keer, in 1999 met Rosetta en in 2005 met L’enfant.

Nieuwe Russische en Oekraïense producties

In de belangrijkste competitie is nog een aantal andere oud-winnaars opgenomen: de Japanse regisseur Hirokazu Kore-eda (in 2018 winnaar met Shoplifters) dingt nu mee met Broker, de Zweedse regisseur Ruben Östlund (in 2017 winnaar met The Square) is in de race met Triangle of Sadness en de Roemeense regisseur Cristian Mungiu (Gouden Palm voor 4 maanden, 3 weken en 2 dagen in 2016) maakt kans met RMN.

In Cannes zijn ook de nieuwe producties te zien van de Oekraïense Amsterdammer Sergei Loznitsa (The Natural History of Destruction, buiten competitie) en van de Rus Kirill Serebrennikov (Tchaikovsky’s Wife), die na een jaren durend huisarrest recent zijn vaderland is ontvlucht en nu in Duitsland woont.

Het festival wordt 17 mei geopend met een film van een andere oud-winnaar: Z (Comme Z) van Michel Hazanavicius, die in 2011 werd onderscheiden voor The Artist. De 75ste editie loopt tot en met 28 mei. Vorig jaar ging de belangrijkste prijs naar de bizarre body-horrorfilm Titane van de Française Julia Ducournau.