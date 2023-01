Twee vrienden met ruzie en een Limburgse violist: Ierland speelt deze week een hoofdrol in de bioscopen

Zed (Sean Connery) leert de Ieren aardappelen poten in de filosofische sciencefictionfilm ‘Zardoz’, 1974. Beeld Alamy

De kortste weg naar Ierland voert deze week naar bioscopen waar The Banshees of Inisherin in première gaat. Laat u niet misleiden door André Rieu in Dublin in de andere zaal; de Limburgse stehgeiger verbouwt elk podium tot een ersatz Wenen. Voor authentieke Ierse toestanden moeten we naar The Banshees of Inisherin.

De meesterlijke tragikomedie herenigt schrijver en regisseur Martin McDonagh met acteurs Colin Farrell en Brendan Gleeson. In 2008 maakte het trio met de gangsterkomedie In Bruges heel wat vrienden voor het leven. Die vrienden moesten veertien jaar wachten op een reünie. Intussen zagen zij hoe de drie Ieren in wisselend gezelschap en in goede en minder geslaagde films hun beste beentjes voorzetten. Dat deed altijd een beetje pijn, zelfs wanneer die films goed waren.

Hoe was ie? Goed hoor, moet je zeker zien.

Maar? Het is geen In Bruges.

Oplettende lezers merken op dat hier niets over vriendinnen voor het leven vermeld wordt. Dat komt door de aard van het beestje. In Bruges schetst het ontstaan van een vriendschap tussen twee voortvluchtige Ierse boeven die met elkaar opgescheept worden. Tijdens een gedwongen verblijf in de Belgische trekpleister Brugge krijgen de tegenpolen waardering voor elkaar tot ze vrienden worden. Die toenadering is scherp en geestig uitgewerkt en in de kern ook herkenbaar voor mannen die geen pistolen hebben. Daarom was het eigenlijk jammer dat er toch schoten vallen.

Onheilspellend

In The Banshees of Inisherin leggen twee door Farrell en Gleeson vertolkte vrienden op een Iers eilandje aan de Atlantische kust anno 1923 een tegengesteld traject af. De oude violist Gleeson geeft zijn pubmaatje Farrell de bons en McDonagh laat zien wat er dan kan gebeuren. Dat pijnlijk wrange proces wordt met aanstekelijk onderkoelde humor uitgewerkt en van grimmige en groteske accenten voorzien. Dat laatste ligt in de onheilspellende titel besloten: een banshee is een spookvrouw die krijsend je dood aankondigt.

In de Britse horrorfilm Cry of the Banshee (1970) werd helaas niets met dat gegeven gedaan, maar de onsterfelijke Amerikaanse acteur Vincent Price speelt de hoofdrol en dat vergoedt veel. Compensatie is bovendien voorhanden in de platenkast, waar de Britse band Siouxsie and the Banshees al meer dan veertig jaar het ijselijk gegil voor hun rekening nemen. Ik krijg daar nog steeds kippenvel van en val mijn vrienden ermee lastig. Die moeten dan zes minuten hun mond houden en naar de griezelballade Night Shift luisteren. Zes minuten! Zolang er bier is wordt er niet geklaagd.

Grote glazen Guinness

Op het fictieve eiland Inisherin wordt volop geklaagd terwijl er bier is. Grote glazen Guinness natuurlijk. Het is een raadselachtig goedje dat zichzelf verklaart wanneer het in het land van herkomst wordt genuttigd. Vier seizoenen in een dag vragen om een vloeibare versie van een half volkorenbrood. McDonagh (geboren in een Iers gezin in Londen) vond zijn eiland op twee dramatische locaties voor de ruige westkust, maar je kunt in Ierland overal een camera neerzetten en actie roepen. Dat deden niet de minsten.

Stanley Kubrick draaide zijn epische kostuumfilm Barry Lyndon (1975) grotendeels op Ierse bodem, waar hij als notoir pietje-precies locaties vond die voor het 17de-eeuwse Ierland, Engeland en Pruisen konden doorgaan. De film bevat een in Berlijn geplaatste interieuropname waarin het raam uitzicht biedt op de Wicklow Mountains nabij Dublin. Het eeuwenoude interieur ging kort na de opnamen in vlammen op, maar het Powerscourt House ligt er tegenwoordig weer fraai bij en je kunt in de paleistuin nog steeds het gevoel krijgen dat Kubrick gisteren ‘Scene 37, take 124, action!’ riep.

Kinky kaplaarzen

Kubrick zocht een historisch accuraat verleden bij de Wicklow Mountains. John Boorman vond er de mythische landschappen en oerbossen voor zijn oogstrelende Arthursage Excalibur (1981) en voor de filosofische sciencefictionfilm Zardoz (1974), waarmee Sean Connery een punt achter zijn James Bondverleden zette. De Schotse acteur deed dat met behulp van een lange zwarte paardenstaart en bijpassende druipsnor, slechts gekleed in een roodlederen tuigje, een minuscuul broekje en kinky kaplaarzen. Komt hij daarmee weg?

Allicht! Connery kwam in zijn Bondfilms overal mee weg en Boorman omringde hem met uniform geklede soortgenoten in een postapocalyptisch 2293, dat verdraaid veel op de Wicklow Mountains lijkt. Connery genoot met volle teugen en kocht een huis aan de kust bij Bray, het Hollywood van Ierland. Boorman had er al wortel geschoten: Zardoz werd rond zijn eigen huis opgenomen.

Jaren later bezorgde hij Brendan Gleeson een doorbraak met de smeuïge hoofdrol in The General (1998): de acteur maakte zoveel indruk in het misdaaddrama dat hij nooit meer tweede viool hoefde te spelen. Rieu heeft dus het nakijken.

Allicht! Maar hoe goed was The Banshees of Inisherin?

Beter dan In Bruges!