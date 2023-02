Twee keer verloor Romy een baby: Raven van Dorst werd er zowaar stil van

Raven van Dorst ging voor 'Nachtdieren' op bezoek bij Romy, die nestjes naait voor overleden baby's. Beeld BNNVARA

Na een seizoen lang gasten ontvangen in de Boerderij van Dorst had Raven van Dorst zin om weer in de Ford Mustang nachtelijke rondjes te maken voor Nachtdieren: “Lekker om effe van die boerderij af te zijn. Lekker het land in, in plaats van het land op!”

In de eerste aflevering van alweer het vijfde seizoen werd het Groene Hart aangedaan, te beginnen met Gouda. En ook daar wist Raven weer opvallende gesprekken te ontlokken aan op het eerste gezicht onopvallende nachtbrakers.

Zoals Romy, die ’s nachts achter de naaimachine zat. Ze bleek nestjes te naaien voor overleden baby’s. Zelf had ze ook twee keer aan den lijve ervaren dat haar te vroeggeboren zoontje niet lang leefde. “Dan wordt je droom kapotgestampt.” Bij wijze van therapie maakte ze babynestjes voor andere getroffen ouders. Raven werd er zowaar stil van.

Raven reed door naar Moordrecht voor het andere uiterste: een parenclub waar de Wallen waren nagebouwd. Niks voor Raven: “Ik krijg er meer een Efteling-vibe van.”

Nee, dan liever de mancave van Ron en John in Woerden. Met de gekleurde lampjes zag het er feestelijk uit, maar ook hier bleek een triest verhaal achter schuil te gaan. Ex-horecaman Ron komt vanwege straatfobie al 35 jaar zijn huis niet meer uit, dus maakt hij het met vriend John zelf gezellig op zaterdagavond, ook al komt er niemand meer langs.

In Nieuwveen ontmoette Raven iets na drie uur Jill die wakker was vanwege een spook in haar huis. “Een jongetje van zes dat verdronken is in de sluis en elke nacht om drie uur komt spoken. Ik heb een zesde zintuig dus ik ben de lul. Hij heet Bertje en is superondeugend.”

Raven proestte het uit, en Lips ook.

