Twee herontdekte, ‘heel intieme’ portretten van Rembrandt nog tot en met zaterdag te zien in Amsterdam

De schilderijen worden op 6 juli geveild door Christie’s in Londen. Beeld KOEN VAN WEEL/ANP

De portretjes, geschilderd in 1635, tonen de vermogende Leidse stadsloodgieter annex leidekker Jan Willemsz. van der Pluym en zijn echtgenote Jaapgen Carels. Tweehonderd jaar geleden waren ze voor het laatst in het openbaar te zien, toen ze door een kunsthandelaar te koop werden aangeboden, ook bij Christie’s in London. Van de toenmalige koper loopt een directe lijn naar de huidige eigenaar, die de werken twee jaar geleden bij Christie’s aanbood ter taxatie.

“Wij vonden ze van heel goede kwaliteit, maar we konden niks terugvinden in de literatuur,” vertelt Manja Rottink, International Senior Specialist Old Master Paintings, tijdens een drukbezochte persbezichtiging. Christie’s vroeg het Rijksmuseum daarom (kunst)historisch en materiaaltechnisch onderzoek te doen. Jonathan Bikker, curator 17de-eeuwse Nederlandse schilderkunst, en Petria Noble, Hoofd Schilderijen Restauratie) concludeerden dat het gaat om authentieke Rembrandts.

Nauw aan Rembrandts hart

Het officieuze karakter van de opdracht verklaart volgens Rottink dat ze wat grover geschilderd zijn. “Het zijn heel intieme portretten. Want Van der Pluym en Carels hadden een directe band met Rembrandt en zijn familie; het zijn mensen die Rembrandt nauw aan het hart lagen.”

Ze somt op: in het jaar dat de portretjes zijn geschilderd, kocht het echtpaar een tuin naast die van Rembrandts moeder. Hun jongste zoon, Domenicus van der Pluym, trouwde met Rembrandts nichtje. De zoon uit dat huwelijk, Karel van der Pluym, is naar alle waarschijnlijkheid bij Rembrandt in de leer geweest. Domenicus zelf werd na het overlijden van Rembrandts moeder voogd van de kunstenaars jongste zus. En hun kleinzoon zorgde voor Rembrandts zoon Titus.

“Tweehonderd jaar geleden zijn ze ook als Rembrandts verkocht, maar nu hebben we een bijna sluitende herkomst. Ze zijn al terug te vinden in de boedelinventaris van hun oudste dochter. Vervolgens duiken ze op in een veiling in 1760; ze zijn dus 125 jaar in de familie gebleven,” vervolgt Rottink, terwijl ze met een lampje op Rembrandts goed verstopte handtekening wijst.

Richtprijs

De portretjes zijn 19,9 bij 16,7 centimeter; klein, maar een stuk groter dan Borstportret van een oude man met baard, de kleinste Rembrandt van de wereld, die momenteel te zien is in de tentoonstelling Rembrandt & tijdgenoten, historiestukken uit The Leiden Collection in de Hermitage Amsterdam. Er bestaan ook twee grote, nagenoeg identieke portretten van Jan Willemsz. van der Pluym en Jaapgen Carels, toegeschreven aan Rembrandts tijdgenoot Jacob Backer, respectievelijk in het bezit van het American University Museum in Washington en het Metropolitan Museum of Art in New York.

6 juli worden de portretten samen geveild bij Christie’s in Londen. De richtprijs ligt tussen de 5 en 8 miljoen pond (5,8 en 9,3 miljoen euro). “Het zou mooi zijn als ze in een museum terechtkomen, maar een veiling is een democratisch proces. Iedereen kan bieden,” aldus Managing Director Arno Verkade. Rottink: “Dat is precies waarom we ze naar Amsterdam laten komen; omdat we niet weten wat ermee gaat gebeuren. Maar de kijkdagen zijn voor iedereen toegankelijk.”

Rembrandts portretten van Jan Willemsz. van der Pluym en Jaapgen Carels Christie’s zijn tot en met zaterdag te zien bij Christie’s Amsterdam, Vondelstraat 73.