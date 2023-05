Twan Huys begon gelijk over privéleven Kaag: het lot van een vrouwelijke minister

Beeld ANP

Het bericht dat D66-leider en minister van Financiën Sigrid Kaag de eerste gast zou zijn van het nieuwe seizoen van College Tour zorgde vooraf voor even voorspelbare als vermoeiende Pavlov-reacties. De ‘staatsomroep’ – KRONCRV in dit geval – liet zich natuurlijk graag lenen voor een publiciteitscampagne om de dalende populariteit van D66 te keren.

Toen vervolgens in een promofilmpje van College Tour te zien was dat Kaag een traantje wegpinkte omdat haar dochters zich zorgen maakten vanwege de vele bedreigingen aan het adres van hun moeder werd schamper gereageerd: ook die ‘krokodillentranen’ zouden onderdeel zijn van een gelikte campagne van de ‘Kaag fanclub op het Mediapark’ zoals Telegraaf-columniste Marianne Zwagerman beweerde.

Kaag kan het nu eenmaal nooit goed doen bij de haters: is ze een keer geen ‘ijskonijn’ dan wordt er door de Leon de Winters en minder belezen trollen van deze wereld meteen aan haar emoties getwijfeld.

In de uitzending zelf nam presentator Twan Huys overigens wel de kortste weg naar die emoties door meteen over Kaags vier kinderen te beginnen en niet over haar carrière – blijkbaar het lot van een vrouwelijke minister. Huys gooide al snel zijn troef op tafel: het vooraf al veelbesproken filmpje van Kaags dochters. Die begonnen eerst nog luchtig over de danskunsten van haar moeder (‘vooral op Arabische muziek’) maar maakten zich vervolgens serieus zorgen dat hun dagelijks bedreigde moeder hetzelfde lot beschoren zou zijn als de vermoorde D66-minster Els Borst. Dat raakte duidelijk een gevoelige snaar bij moeder Kaag: “Ik ben er een beetje stil van.”

Ze herstelde zich echter snel door te stellen: “Er zijn mensen die veel ergere bedreigingen meemaken, zoals journalisten en Wilders.” Daarmee nam ze wind uit de zeilen van de critici die meteen ‘en Wilders dan?’ roepen als het gaat om bedreigingen aan haar adres. Maar die kunnen weer even vooruit met Kaags uitspraak: “Ik voer geen gesprekken meer met Wilders omdat hij in zijn uitingen op sociale media over grenzen is gegaan met zijn opmerken over ‘heks’.”

Wie de moeite nam College Tour met Kaag te bekijken, kon niet anders dan respect krijgen voor de beschaafde politica, een vrouw met duidelijke meningen en eerlijke emoties. Helaas hebben de Kaag-haters en hekszeggers hun mening bij voorbaat al klaar – en zouden ze sowieso nooit naar deze ‘propaganda’ kijken.

