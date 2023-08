Tv-presentator Winfried Baijens: ‘Na elk Achtuurjournaal krijg ik commentaar op mijn schoenen’

Televisiepresentator Winfried Baijens. Beeld Marc Driessen

Horst

“In Limburg. Maar in mijn eerste jaar zijn we verhuisd naar Philippine, in Zeeuws-Vlaanderen. Mijn ouders, beiden leraar, konden er makkelijk een baan krijgen en we woonden dicht bij mijn oma.”

“Ik ben geen Limburger. Dat bleek wel toen ik voor de NOS een keer verslag moest doen van het carnaval. Ik voelde dat feest gewoon niet aan en verstond het Limburgse dialect van de mensen in Weert ook niet goed.”

“Zeeuws-Vlaanderen is dan ook weer niet echt puur calvinistisch Zeeuws, de Vlaamse, katholieke invloeden zijn er voelbaar. In de zomer, zeker in het mosselseizoen, is het er best bourgondisch.”

“De winters waren veel somberder. Het weer is er in die grote open vlaktes allesomvattend. Ik zie me nog zitten op de fiets naar school. Elke dag 8 kilometer heen en 8 kilometer terug. En voor mijn gevoel driekwart van de tijd in de plensregen en hagel.”

Badmeester

“Dat was heel leuk! Ik was als tiener een superstille jongen, maar heb mezelf dankzij heel veel baantjes uit mijn verlegenheid gewerkt. Met mijn beste middelbareschoolvriend Rens heb ik op de meest uiteenlopende plekken gewerkt. In een café, in een kantine, achter de frituur, maar ook als badmeester op camping De Braakman.”

“Ik was een iel jongetje toen, maar deed wel aan wedstrijdzwemmen, kon iemand uit het water halen als het nodig was. Maar een heroïsche reddingsactie heb ik nooit meegemaakt. We moesten behalve het water in de gaten houden ook de steiger schoonmaken, de trampoline bemannen en zorgen dat kinderen in het water niet met modder gooiden. Niet meteen David Hasselhoff in Baywatch dus.”

Meester Theo

“Zeeuws-Vlaanderen is voor een groot deel een streng christelijke omgeving. Uitbundigheid was er zeldzaam. Een kleine gay had er niet veel voorbeelden. Ik kende er maar eentje, mijn meester Theo, het hoofd van de lagere school van Philippine, dat 2000 inwoners had. Hij was trots op zijn relatie, verborg niets. En dat was in de jaren tachtig echt wel bijzonder daar.”

“Ik heb laatst contact met hem gezocht en verteld wat voor belangrijke rol hij heeft gespeeld in mijn leven. Alleen al het feit dat hij er was en dat er over hem werd gesproken, was heel belangrijk. Het zorgde voor gesprekken op school, maar ook thuis aan de eettafel. Mijn ouders konden toen al benadrukken dat ze het prima zouden vinden als een van hun zoons op mannen zou vallen. Iedereen is gelijk, zeiden ze. Een cliché misschien, maar zoiets moet in een gezin wel een keer worden uitgesproken.”

Het water komt

“Onze serie, vorig jaar uitgezonden, over de Watersnoodramp. We waren verrast door de hoge kijkcijfers. Er bleek enorme belangstelling voor ons collectieve verleden. Mede daarom krijgt de serie nu een vervolg. In de provincie Groningen.”

“De Watersnood was een acute ramp, maar Groningen heeft te maken met een ramp in slow motion. De gaswinning uiteraard, maar de aardbevingen zijn zeker niet het enige dat die provincie is overkomen. Het Westen heeft altijd geprofiteerd van die regio, maar daarvoor nauwelijks waardering teruggegeven. Groningen bleef toch maar een achtergesteld gebied. Heel herkenbaar als Zeeuws-Vlaming. Wij waren altijd die andere uithoek.”

“In Zeeland was die houding destijds ook een mede-oorzaak van de ramp. Er werd wel aangedrongen op versterking van de dijken. Maar in Den Haag werd die roep, in de wederopbouw vlak na de oorlog, nauwelijks gehoord.”

“In de nieuwe reeks gaan we dus verder terug in de geschiedenis dan de gaswinning. De opnames lopen inmiddels. Ik ben er veel geweest en ga er in het najaar zelfs een tijdje wonen. In januari komt de serie op de buis. De titel? Die is nog geheim.”

Rotterdam

“Ik heb van mijn 20ste tot mijn 30ste in Amsterdam gewoond. Ik vond het heel leuk, maar was het na tien jaar ook helemaal beu. Ik had, zeker toen ik in een huisje had in de Jordaan, het gevoel in een getto vol dezelfde mensen te wonen. Veel van de mensen die ik op het Mediapark zag lopen, kwam ik ook in de supermarkt tegen.”

“Rotterdam, waar ik al veel vrienden had, was in die in zin een compleet andere wereld, zoveel diverser. Ik ben 15 jaar geleden verhuisd en woon nu in Delfshaven, een wijk waar je sociale huur om de hoek van een straat met miljoenenpanden vindt. Natuurlijk gaat er weleens wat fout, maar over het algemeen is Rotterdam een voorbeeld van integratie en van tolerantie tussen verschillende groepen. Ik zie nul reden om nog terug naar Amsterdam te gaan.”

Muziekmanager

“Ben ik even geweest, ja. Zo’n 15 jaar geleden. Mijn toenmalige vriend (Wouter Hamel, red.) was muzikant. Als vanzelf ging ik hem helpen met promotie en videoclips enzo. Al snel deed ik ook regelwerk rond optredens.”

“Voor een beginnend artiest is het fijn om die managerstaken aan een bekende te kunnen toevertrouwen, maar heel gezond was die situatie uiteindelijk niet. Ik was freelancer bij de NOS en BNNVara. Ik werkte me helemaal het schompes. En ik geloof ook niet dat je relatie er beter van wordt. Je ziet elkaar natuurlijk niet altijd op je leukst als je zoveel samenwerkt.”

“Maar we hebben veel meegemaakt. Het ging in no-time heel hard met Wouter. Hij kreeg ook optredens in het buitenland. We zijn in Engeland en Duitsland, maar ook in Korea en Japan geweest.”

Het Achtuurjournaal

“Ik ben een van de vaste invallers. Rob Trip en Annechien Steenhuizen presenteren steeds zes dagen achter elkaar. Ik ben er vaak in de zomermaanden.”

“Ik ken de status van het Achtuurjournaal, ja. Sommigen zien het als de Olympus van de televisie, maar zo kijk ik er helemaal niet naar. Ik voel me er juist erg op mijn gemak. Elke dag leggen we samen met een hele club mensen de puzzel van de zo ideaal mogelijke uitzending.”

“Op televisie ziet het er misschien niet altijd zo uit, maar het is een ontzettend creatief proces. Want ook het Journaal wil met z’n tijd meegaan. Om acht uur moet je iets toevoegen aan wat de mensen gedurende de dag al hebben meegekregen met een inventieve vertelstructuur of een nieuwe presentatie.”

Winfrieds Woonkamer

“Mijn eigen programma op de, helaas verdwenen, jazz- en soulzender Radio 6. Namen we letterlijk op in mijn eigen woonkamer, in mijn appartement aan de Marnixkade. Superongemakkelijk programma om te maken, want alle studiofaciliteiten moesten keer op keer worden opgebouwd. De productie zat met een mengpaneeltje in het kamertje waar ook de was hing. Aan de eettafel interviewde ik dan artiesten als Candy Dulfer of Jules Deelder.”

“De ongewone opzet werkte vaak wel. Als artiesten naar een radiostudio komen, zijn ze toch geneigd hun vaste riedeltje af te draaien. Binnenstappen in iemands huis ontregelde soms totaal. En omdat ik vlak bij Paradiso en de Melkweg woonde, konden we soms ook muzikanten die die avond optraden, binnenhalen.”

“Toch was ik ook blij dat het programma stopte. Die wekelijkse invasie in mijn privéleven was toch best stressvol.”

Rob Trip

“Ik ben mijn hele journalistieke carrière al fan van hem. Het is niet dat ik Rob nadoe, maar ik heb ongelooflijk veel van hem geleerd.”

“Toen ik begon bij Nova, inmiddels Nieuwsuur, was hij als presentator al ongelooflijk goed. Rob heeft een manier van vertellen die lichtheid mengt met ernst en vrolijkheid met betrokkenheid. Hij kan iets belangrijk maken zonder dat het bombastisch wordt. Die souplesse heeft bijna niemand.”

“En er zit een ongelooflijke verteldrang achter zijn presentatie. Dat is de essentie van ons werk: de luisteraar dwingen tot luisteren, zonder dat die het gevoel krijgt te worden gedwongen.”

“Of ik zijn opvolger ben? Die kwestie ligt nu niet op tafel. Ik hoop dat hij nog lang blijft. Maar wat ik wel weet: ik wil verder met wat ik nu doe en mijn hart ligt bij de uitzending van acht uur. Dat weet ook iedereen op de redactie.”

Wilfred

“Mijn naam gaat inderdaad een paar keer per dag verkeerd. Wat ik oprecht helemaal niet erg vind, want ik ben zelf ook rommelig met namen. Ik begrijp de verwarring over Winfried ook wel: het is zo’n weinig voorkomende naam, die in het Germaans vriend van de vrede betekent. Ik ben van alles genoemd: Wilbert, Wilfried, Winnipeg. Ook trof ik een keer een foto van Wilfried de Jong bij mijn naam op een callsheet. Toen was de verwarring compleet.”

Lompe schoenen

“Na een Journaal-uitzending komen er altijd tientallen reacties. Veruit de meeste gaan over mijn pakken en schoenen. En dan vallen de berichten bij mij nog in het niet bij wat vrouwelijke collega’s te horen krijgen over hun voorkomen. Het uiterlijk van de nieuwslezer is blijkbaar een enorme trigger voor mensen. Ik hoop maar dat het komt doordat op de rest niet zoveel is aan te merken.”

“Ik krijg vooral commentaar op mijn schoenen. Die haten mensen soms echt! Lomp, vinden ze die stompe neus. Maar puntschoenen of brogues staan mij gewoon niet.”

De schaduwspits

“De podcast die ik samen met Rivkah op het Veld en Jeroen Gortworst maak. Het doel is inzicht bieden waarom Nederlandse profvoetballers zich niet vrij genoeg voelen om uit de kast te komen.”

“We weten inmiddels dat die homoseksuele voetballers er zeker zijn. Alleen willen ze hun verhaal nu niet in de openbaarheid. Ik denk dat dat juist enorm goed zou zijn, maar hen voor het blok zetten is het laatste wat we willen.”

“In de tussentijd zou ik nog graag een aflevering maken met oud-Feyenoordspeler Kökcu, die vorig seizoen weigerde om een aanvoerdersband in regenboogkleuren te dragen. Met hem zou ik een rustig en respectvol gesprek willen voeren over combinatie topsport en homoseksualiteit.”

Nationale Herdenking 15 augustus

“Goed dat die tegenwoordig zo wordt genoemd. Vroeger heette het de Indiëherdenking; een naam met een koloniale bijklank, die bovendien ook geen recht deed aan de breedte van de herdenking.”

“Dinsdag staan we stil bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden en herdenken álle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. Dat gaat dus om de veteranen die voor Nederland vochten, maar ook om mensen uit de Indonesische gemeenschap, die een compleet ander verhaal hebben.”

“In Den Haag zie je allerlei groepen, die soms vroeger een gespannen relatie onderhielden, naast elkaar zitten met hun eigen leed. Dat samenzijn is aan de ene kant mooi, maar bemoeilijkt voor sommigen ook de verwerking.”

“Sommige groepen houden losse herdenkingen. En ook daar zijn dan weer gevoeligheden, zoals nu in Amsterdam, waar burgemeester Halsema nu heeft afgezegd vanwege een van de sprekers.”

“Het is complex, hebben we ook bij de NOS gemerkt. Een bijzinnetje waarin een bepaald sentiment niet goed naar voren komt, kan veel emotie losmaken. Maar dat toont tegelijk de noodzaak van een goede herdenking.”

De Nationale Herdenking 15 augustus. Dinsdag. 18.59 uur. NPO1.