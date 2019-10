Tv-man Martien Meiland gedijt het best in zijn natuurlijke habitat

Cash or Trash.

Televizierring om de vinger en een miljoenen­publiek voor de reallifesoap op zijn chateau. Martien Meiland is dé tv-man van het moment. SBS speelde vlot in op de hype en lanceerde Meiland donderdagavond als presentator. Van een show die aansloot bij Meilands liefde voor de brocante, het Franse paradijs voor tweedehands prullaria.

Cash or Trash bleek de straatversie van Tussen Kunst en Kitsch. Waar de deskundigen daar na ingespannen turen door hun loep besmuikt een mogelijke waarde mede­delen, wordt er in Meilands veilinghuis meteen verkocht. Dat leverde een leuke dynamiek op van vijf antiekhandelaren die tegen elkaar opbieden om – meestal afzichtelijke – objecten. Geen kunst, maar wel een bovenmaatse colafles die fungeert als vuilnisemmer of een duo aardewerken jeneverkruiken.

Meiland begeleidde de waardebepalingen als een op­gevoerde versie van Nelleke van der Krogt. Met zijn tanden vers in de bleek joeg hij de gesprekjes met deelnemers en taxateurs erdoorheen alsof er na de opnames nog een waslijst kasteelklusjes op hem wachtte. Veel kwam de kijker op die manier niet te weten.

Kandidaat: “Ik ben Hannie.”

Meiland: “Hannie! Daar sta je!”

Kandidaat, verbouwereerd: “Dank je.”

Nee, heel veel meer dan een langgerekt ‘Wat goeeeeed!’ bij een hoog verkoopbedrag voegde Meiland niet aan het programma toe. Wat niet wegnam dat Lips Cash or Trash met plezier uitkeek.

Tussen Kunst en Kitsch heeft inmiddels vele tv-broers en -zusjes. Max scoort goed met Van onschatbare waarde. Internationaal zijn er varianten als Cash in the Attic en Pawn Stars. Cash or Trash is een luchtige toevoeging aan dat rijtje. En Meiland? Die gedijt toch het best in zijn natuurlijke habitat.

Reageren? hanlips@parool.nl