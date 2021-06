Tuschinski heropent met De Slag om de Schelde voor acteurs en crew

Zaterdagochtend, Tuschinski. Beeld Lin Woldendorp

De raarste openingsnacht in de filmgeschiedenis noemt producent Alain de Levita de bijeenkomst in Tuschinski. Een ‘openingsnacht’ om 10 uur ‘s ochtends is inderdaad hoogst ongebruikelijk. En waar normaal gesproken bij zo’n eerste vertoning de grote zaal van Tuschinski afgeladen vol zou zitten, zijn er nu slechts vijftig mensen aanwezig. De bioscopen zijn weer toegankelijk, maar mogen vooralsnog maar een beperkt aantal bezoekers ontvangen.

Crewleden en acteurs

De slag om de Schelde ging in december al in première in Vlissingen. Maar een uur daarvoor had Rutte net de tweede lockdown bekend gemaakt. Koning Willem Alexander, die de première zou bijwonen, kwam toch maar niet naar Vlissingen. En het uitbrengen van De Slag om de Schelde, een van de duurste films ooit gemaak in Nederland, werd tot nader order uitgesteld.

Crewleden en acteurs zijn het die deze zaterdagochtend Tuschinski bevolken. Onder hen Tom Felton, vooral bekend van zijn rol als Draco Malfoy in de Harry Potterfilms. In De slag om de Schelde speelt hij de Britse piloot Tony, wiens vliegtuig neerstort in Zeeland. Voor Tuschinski staat een grote schare fans van Felton, vrijwel zonder uitzondering meisjes en aan hun kleding te zien allemaal liefhebbers van Harry Potter.

Tom Felton en regisseur Matthijs van Heijningen. Beeld Lin Woldendorp

Gijs Blom

Een ster in wording is Gijs Blom, de 24-jarige Amsterdammer die in De slag om de Schelde de SS’er Marinus speelt. Een Nederlandse SS’er welteverstaan. Gewond geraakt aan het Oostfront wordt hij naar Zeeland gestuurd, waar hij betrokken raakt bij de hevige gevechten tussen de Duitsers en de Canadezen.

Bij de opnames van de gevechtshandelingen ging het er zo realistisch aan toe dat het soms eng was, zegt Blom. “We schoten met echte geweren. Met losse flodders natuurlijk, maar je hoort de klap en voelt de terugslag. Explosies waren ook echt oorverdovend. Wat voor mij extra hard aankwam, want ik heb tinnitus. Ik liep het op in een club in Berlijn, hoewel ik oordopjes in had.”

Gijs Blom, die opgroeide in de Watergraafsmeer en nu in de Pijp woont, speelde als jongen de hoofdrol in de musical Ciske de rat. Nu zit hij in het laatste jaar van de toneelschool. Niet veel andere studenten daar zullen zich kunnen beroemen op zoveel ervaring als hij: zijn rol in De slag om de Schelde (een van de drie hoofdrollen in de film) is de zoveelste toevoeging aan een voor iemand van zijn leeftijd opvallend lange filmografie.

“Ervaring is niet het zelfde als talent,” zegt Blom bescheiden. Hij is vandaag gestoken in een bont kostuum van het Amsterdamse merk The New Originals. Het ziet er een stuk vrolijker uit dan dat SS-uniform uit de film. Enthousiast: “Ze hebben een winkel op de Zeedijk.”

Susan Radder en Gijs Blom. Beeld Lin Woldendorp

Geen Amerikanen

The Forgotten Battle heet de film De slag om de Schelde in het Engels. Hoe kan het dat een slag waarbij 10.000 mensen de dood vonden en die een grote rol speelde in het verloop van de Tweede Wereldoorlog (op het spel stond de vrije toegang voor de geallieerden tot de haven van Antwerpen) zo onbekend is?

“Doordat er geen Amerikanen meevochten,” meent producent Alain de Levita. “Die deden wel mee aan de slag om Arnhem, die veel bekender is, onder meer vanwege de Amerikaanse film A Bridge to Far. Bij de slag om de Schelde vochten Canadezen en ook Polen. En als het om Zeeland gaat, heeft het verhaal van de watersnoodramp van 1953 lang veel meer aandacht gekregen.”

Miljoenenfilm

De Slag om de Schelde kostte 14 miljoen euro om te maken. “14,2 miljoen,” preciseert meteen Mark van Eeuwen, die zich als uitvoerend producent boog over de financiering. Ook speelt hij als acteur een Zeeuwse verzetsman in de film.

Volgens De Levita was in Nederland alleen de film Zwartboek duurder om te maken. “Maar hoeveel meer die precies heeft gekost dan De Slag om de Schelde weet ik niet, het budget is geheim.”

Pim Hermeling van September Film, de distribiteur van De slag om de Schelde, maakt zich geen zorgen dat de film niet uit de kosten zal komen, ook al mogen de bezoekers maar een beperkt aantal bezoekers ontvangen (nu vijftig, binnen afzienbare tijd waarschijnlijk honderd). “De belangstelling voor de film is enorm. 35 procent van de reserveringen is voor De slag om de Schelde. Tuurlijk, onder normale omstandigheden zouden we nog meer bezoekers trekken, maar ook in coronatijd kan een film succcesvol zijn. Tenet trok in Nederland vorig jaar 700.000 bezoekers.”

Na de vertoning van De slag om de Schelde klinkt in Tuschinski een enthousiast applaus. Nog verbazend hoeveel geluid vijftig mensen op een zaterdagochtend zo samen kunnen maken.

Als het applaus is uitgestorven roept iemand in het donker: ‘Bier!’