‘Turboslapstickvoorstelling’ Knock-out in DeLaMar: een uitzinnige ode aan de klassieke knokfilm

Scène 1: in een fraai gestylede woning met een splitlevel, weelderige plantenformaties en een loungebank laten een sullige man en een sexy vrouw zien hoe een uitgebluste relatie eruitziet.

Scène 2 (en alle scènes daarna): het genoemde koppel gaat op de vuist met elkaar en met vijf andere figuren die hun huis op stelten zetten om een koffertje met geld te bemachtigen.

Op virtuoze wijze wordt de eerste knokpartij door de spelers teruggespoeld zoals je video terugspoelt – inclusief de spectaculaire 360-gradenzwiep aan een designlamp door een ninjastrijdster, met veel schwung neergezet door Bodine Sutorius.

Een laconieke, gitaarspelende cowboy (Len Lucieer) voorziet de gebeurtenissen van commentaar. Een lijzig Amerikaans country-accent maakt zijn liedteksten bij vlagen onverstaanbaar. Erg is dat niet, want het plotje over een vrouw die haar eigen ontvoering in scène zet om losgeld op te strijken is slechts een kapstok, waaraan een even energieke als komische reeks actietaferelen is opgehangen.

Regisseur Jakop Ahlbom, die eerder de succesvolle griezelfilmhommage Horror maakte, baseerde zijn ‘turboslapstickvoorstelling’ op de Hongkongfilms van kungfukomiek Jackie Chan en de misdaadkronieken van de gebroeders Coen.

Maar ook de wereld van Quentin Tarantino ligt om de hoek in deze heerlijke ode aan de klassieke knokcinema, door de naar het Hollywood van de jaren zeventig lonkende vormgeving en de erupties van cartoonesk geweld.

Typisch Ahlbom zijn de theatrale effecten, waarbij mensen en objecten verdwijnen en verschijnen in dozen, plantenbakken en onverwachte hoekjes. In de acrobatische capriolen die de spelers uithalen herkennen we dan weer de hand van choreograaf Marco Gerris, die enkele dansers van zijn urban-dancegezelschap ISH aan de mix toevoegde.

Het concept is doordacht, de uitvoering voorbeeldig, de energie aanstekelijk. De nonstop enerverende voorstelling bereikt haar uitzinnige climax in een aan kabels zwevende matpartij tussen de versmade echtgenoot en de minnaar van zijn vrouw. Je ziet de draden en toch is het magisch.