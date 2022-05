Tuğrul Çirakoğlu bezocht een woning waar een schizofrene man zes weken dood op de bank lag

In de docuserie Niet normaal vies ziet de kijker de meest extreme soorten vervuiling. Beeld BNNVARA

Lips leest in de krant graag de verhalen van zijn collega Tuğrul Çirakoğlu. Elke zaterdag schrijft hij over vervuilde huizen, plekken waar mensen domweg gestopt zijn met schoonmaken, waar ze oneindige hoeveelheden troep verzamelen of waar nog het bloed en het lijkvocht van de weggehaalde doden ligt. Maar vooral schrijft hij over een Nederland waar de mensen elkaar – zo lijkt het – uit het oog zijn verloren.

Çirakoğlu is een man met een groot hart. Woensdagavond was hij weer te zien op televisie, in een tweede reeks documentaires over zijn zware werk: het opruimen van de meest extreme soorten vervuiling.

In een woning waar een schizofrene man zes weken dood op de bank lag nadat hij vergat te eten hangt ‘de kilte van een garagebox’. Commentaar van Çirakoğlu: “Als iemand niet meer eet, dan blijft er weinig van het lichaam over om te rotten.” En: “Waar was iedereen? Dit is geen statistiek, dit is een mensenleven.”

In zijn ontreddering zat Lips nog op de opmerkingen te kauwen toen Çirakoğlu in een winkel vol islamitische kinderboeken probeerde uit te leggen hoe hij het volhoudt. “Als ik mijn geloof niet had, zou ik niet weten of ik de dingen kan verwerken die ik zie. Je sterft, en wat dan? Niets? Dat zou wel een hele enge gedachte zijn.”

Lips keek naar de boekjes die Çirakoğlu uit de schappen haalde, voor zijn kind dat straks geboren wordt: Jannah leert over het paradijs.

“Mensen in Nederland denken over het algemeen best wel negatief over de islam,” zei Çirakoğlu peinzend. “Het is iedere keer hetzelfde: we onderdrukken vrouwen, we zijn onderontwikkeld, we zijn criminelen, we hebben een religie van geweld. Maar ik probeer gewoon mijn best te doen.”

Zaterdag, dacht Lips blijmoedig, staat weer een nieuw verhaal van Çirakoğlu in de krant.

Reageren? hanlips@parool.nl