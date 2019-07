Trump praat met premier Zweden over vrijlating A$AP Rocky

A$AP Rocky. Beeld REUTERS

Trump tweette zaterdag dat hij met de premier had gesproken. ‘Hij heeft mij gegarandeerd da A$AP Rocky eerlijk wordt behandeld. En ik heb hem gegarandeerd dat A$AP niet vluchtgevaarlijk is en dat ik persoonlijk voor hem insta.’ A$AP Rocky werd begin deze maand gearresteerd in het Scandinavische land op verdenking van mishandeling.



De Amerikaanse president toonde vrijdag zijn interesse in de zaak om de rapper. ‘Ik zal de zeer getalenteerde premier van Zweden bellen om te zien wat we kunnen doen om A$AP Rocky te helpen. Veel mensen willen graag dat dit snel wordt opgelost!'

De Zweedse premier noemde de betrokkenheid van de president daarop zaterdagochtend in Aftonbadet in en het voornemen van Trump om over de zaak te bellen ‘zeker positief’. “Ik zal Trump uitleggen dat het Zweedse rechtssysteem onafhankelijk is. In Zweden is iedereen gelijk voor de wet en dat geldt ook voor bezoekers uit andere landen.”

Boycot

Behalve van Trump heeft de zaak aandacht getrokken van een hoop beroemdheden, onder wie Justin Bieber, Kim Kardashian en Nicky Minaj. Een aantal artiesten heeft zelfs gezegd nooit meer in Zweden te zullen optreden. Ook First Lady Malania Trump houdt zich met de rapper bezig. Ze zei journalisten vrijdag samen te werken met het ministerie van Buitenlandse Zaken. “We hopen hem zo snel mogelijk vrij te krijgen.”

Trump zei de rapper persoonlijk niet te kennen. “Maar hij geniet enorm veel steun van de Afrikaans-Amerikaanse gemeenschap in dit land," aldus Trump. Hij zei met Kanye West, met wie de president een goede publiekelijke verstandhouding heeft, te hebben gebabbeld over de detentie van rapper.

De president mag nu op de bres springen voor de rapper. De liefde is niet per se wederzijds, of was dat in elk geval niet. A$AP Rocky heeft zich in een van zijn raps persoonlijk tot Trump gewend – zij het zonder zijn naam te noemen. In Distorted Records rapt hij: “My newest president an asshole. I guess that’s why I’m leaving turd stains.”

Rapper A$AP Rocky was begin deze maand betrokken bij de mishandeling van twee mannen in Stockholm. Zelf zegt A$AP dat hij juist het slachtoffer was, het duo zou de rapper hebben lastiggevallen. In videobeelden is te zien hoe twee Zweedse jongens de rapper en zijn entourage achtervolgen en op een zeker moment ook te lijf gaan. Andere videobeelden, een moment later opgenomen, laten zien hoe A$AP Rocky een van de jongens omverwerpt.