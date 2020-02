Trump haalt uit naar Oscarwinnaars Parasite en Brad Pitt

Donad Trump tijdens een verkiezingscampagne in Colorado Springs. Beeld AFP

Trump uitte zijn kritiek donderdag tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Colorado Springs. “Trouwens, hoe slecht waren de Academy Awards dit jaar, hebben jullie dat gezien?” vroeg hij aan zijn publiek. “We hebben genoeg handelsproblemen met Zuid-Korea, en dan geef je ze de prijs voor beste film van het jaar?”



Hij heeft de film zelf overigens nog niet gezien. “Was ‘ie goed? Ik heb geen idee,” aldus de president, wiens eigen voorkeur bij oudere Hollywoodprojecten blijkt te liggen. “Kunnen we niet Gone with the wind terugkrijgen alsjeblieft,” aldus Trump over de achtvoudig Oscarwinnaar van 1940. “Of Sunset Boulevard? Er zijn zoveel geweldige films.”

TRUMP: "By the way, how bad where the Academy Awards this year? [Booing] 'And the winner is a movie from South Korea!' What was that all about? We got enough problems with South Korea out with trade."



He then repeatedly calls Brad Pitt "a little wise guy." pic.twitter.com/sAEWlrKr0T — Aaron Rupar (@atrupar) 21 februari 2020

Trump gaf ook af op Oscarwinnaar Brad Pitt, die werd bekroond voor zijn rol in Once Upon a Time in Hollywood. In zijn ontvangstspeech zei Pitt dat hij meer spreektijd kreeg (45 seconden) dan voormalig veiligheidsadviseur John Bolton tijdens Trumps impeachmentzitting. “Ik was nooit een groot fan van Pitt. Hij is a little wise guy,” aldus Trump.

De Amerikaanse distributeur van Parasite heeft inmiddels via Twitter gereageerd op de uitspraken van Trump. ‘We begrijpen het, hij kan niet lezen.’ Parasite is volledig Koreaans gesproken en daarom ondertiteld, een niet alledaagse ervaring voor Amerikaanse filmkijkers.

Vier Oscars

Parasite won begin deze maand vier beeldjes tijdens de 92ste editie van de Oscars. De zwarte komedie van regisseur Bong Joon-Ho schreef zelfs geschiedenis door als eerste niet-Engelstalige film het beeldje voor beste film te ontvangen. Daarnaast won de film beste buitenlandse film, beste scenario en beste regie.

De film gaat over een arm gezin dat op slinkse wijze een plek weet te bemachtigen in het leven van een steenrijke familie. De zwarte komedie won al vele tientallen prijzen, waaronder de prestigieuze Gouden Palm tijdens het festival van Cannes. In Nederland trok de film tot nu toe 216.000 bezoekers.