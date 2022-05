Tropenjaren is net Curb Your Enthusiasm: alles is awkward

Henry van Loon en Jelka van Houten spelen volkomen naturel in Tropenjaren (NPO3).

Zaterdag is het quizavond op televisie, op zondag staat de humor centraal. Die avond zit NPO3 ramvol satire, met achtereenvolgens Jos, Tropenjaren, Plakshot en Joardy Season. Je zou kunnen zeggen: spreid dat wat meer uit over de week. Aan de andere kan gaat Lips wel lachend het weekend uit, en dat is ook wat waard.

Tropenjaren is al enkele weken favoriet. Toen Jelka van Houten en Henry van Loon, die in het echte leven ook samen een kind hebben, aankondigden een comedyserie te gaan maken over ouderschap vreesde Lips het ergste. Weinig is zo oninteressant als mensen die over hun pasgeboren baby praten. Boertje hier, vieze luier daar, doorwaakte nachten, maar oh wat krijg je er veel voor terug: clichés galore. En hadden we met De luizenmoeder het thema van gestresste ouders niet al behandeld?

Toch is Tropenjaren bijzonder geslaagd. Want in wezen gaat de serie niet over ouderschap, maar over sociaal ongemak — Lips kan niet eens plassen als iemand naast hem staat, dus daar hoef je hem weinig over uit te leggen.

Van Houten en Van Loon hebben andere namen, maar spelen eigenlijk zichzelf, waarmee de vergelijking zich opdringt met Curb Your Enthusiasm van Larry David en Jeuk, waarin Thomas Acda en Peter Heerschop keer op keer in ongemakkelijke situaties verzeild raakten. De rest van het format wijkt ook weinig af: iedere aflevering kent twee of drie verhaallijntjes die vlot door elkaar heen lopen, en uiteindelijk is alles awkward of cringe.

Wat helpt is dat Van Houten en Van Loon volkomen naturel spelen, en er iedere aflevering gastrollen zijn voor andere topacteurs: afgelopen zondag onder anderen Eva Crutzen en Anna Drijver, plus een opvallende cameo van Dorien Rose Duinker, wappieprinses en de vriendin van Willem Engel. De afwezigheid van iedere pretentie maakt van Tropenjaren 25 minuten heerlijk ongecompliceerde comedy. Niet heel vernieuwend, wel erg kundig en effectief uitgevoerd.

