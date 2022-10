‘Triangle of Sadness’ wint Paff Award

Triangle of Sadness is onderscheiden met de Paff Award. Beeld Jurre Rompa

Triangle of Sadness, waarmee de zesde editie van Paff donderdag feestelijk opende in zes Amsterdamse bioscopen, ging afgelopen voorjaar in wereldpremière op het festival van Cannes en werd daar bekroond met de Gouden Palm. September Film brengt de film – door de Zweedse regisseur Ruben Östlund treffend omschreven als ‘een achtbaan voor volwassenen – op 15 december uit in de bioscoop.

Met de uitreiking in Het Ketelhuis en de vertoning van slotfilm Competencia oficial, een fijne satire op de filmwereld met Penélope Cruz en Antonio Banderas in de hoofdrollen, kwam er een einde aan de geslaagde zesde editie van het Parool Film Fest.

Niet alleen Triangle of Sadness was alle keren uitverkocht op Paff, ook veel andere films werden goed bezocht en er waren boeiende Q&A’s na afloop van Narcosis, de Nederlandse inzending voor de Oscars, met hoofdrolspeler/Gouden Kalf-winnaar Thekla Reuten, regisseur Martijn de Jong, scenarist Laura van Dijk en producent Trent, en met Marieke van der Winden over haar documentaire Het verzwijgen.

Kamilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool: “Ook tijdens de zesde editie van Paff hebben we alvast kunnen genieten van al het moois dat het komende arthouseseizoen voor ons in petto heeft. De zalen zaten vol en bezoekers laten weten dat ze tijdens Paff veel plezier hebben beleefd aan de films én aan de ontspannen sfeer. Wij kijken nu al uit naar volgend jaar.”