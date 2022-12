Triangle of Sadness grote winnaar European Film Awards

Regisseur Ruben Östlund bedankt het publiek. Zijn film Triangle of Sadness was de grote winnaar bij de uitreiking van de European Film Awards. Beeld Het Parool

Toen hij aan het einde van de avond de prijs voor beste film in ontvangst mocht nemen, had Ruben Östlund al een beeldje in beide handen. Eerder kreeg hij al de prijs voor de beste Europese regisseur uit handen van de Bosnische regisseur Jasmila Žbanić, die de prijs vorig jaar won met Quo Vadis, Aida?. Hij bedankte toen zijn hele ensemble, met name Sunnyi Melles voor haar geweldige ‘kots-performance’ en zijn jonge hoofdrolspeelster Charlbi Dean, die eind augustus plotseling overleed. Nadat hij ook de prijs voor het beste scenario had ontvangen, bedankte Östlund de andere genomineerden: “Jullie gaan in de toekomst ook vast nog veel prijzen winnen. Maar deze is voor mij.”

De Kroatisch-Deense acteur Zlatko Burić kreeg de prijs voor de beste Europese acteur voor zijn geweldige vertolking van een steenrijke Oost-Europese handelaar in kunstmest. Als hij genoeg heeft van kaviaar tijdens een cruise op een luxejacht laat hij per helikopter potjes Nutella aanrukken. Als het jacht in noodweer terechtkomt, leest hij met de dronken kapitein over de intercom voor uit het communistische manifest.

Déjà vu voor Östlund

Het was een déjà vu voor Östlund; in 2017 was zijn vorige film The Square de grote winnaar bij de dertigste European Film Awards. De tragikomedie won zes prijzen, nog altijd een een record. Holy Spider van de Iraans-Deense regisseur Ali Abbasi en Close van de Belgische regisseur Lukas Dhont – met 4 nominaties op voorhand de andere grote kanshebbers – vielen buiten de prijzen. Ook Mascha Halbertstad, de enige Nederlandse kanshebber op een prijs, greep mis. Niet Knor (‘Oink’) maar Interdit aux chiens et aux Italiens van de Franse animator Alain Ughetto werd bekroond als beste Europese animatiefilm.

Corsage van de Oostenrijkse Marie Kreutzer (3 nominaties) ging met één prijs naar huis. Hoofdrolspeelster Vicky Krieps, die de Oostenrijkse keizerin Elisabeth in Beieren (beter bekend als Sissi) speelt, werd onderscheiden als beste Europese actrice. Op het filmfestival van Cannes had Krieps ook al de prijs voor beste actrice van de tweede competitie Un Certain Regard gewonnen.

‘Are you cold?’

De uitreiking vond zaterdagavond plaats in Harpa, een futuristisch ogend concerthal annex congrescentrum in de haven van Reykjavik, (deels) ontworpen door Olafur Eliasson, de vermaarde Deense kunstenaar van IJslandse afkomst. De rode loper was donkergrijs en lag niet buiten maar binnen, zodat iedereen er bij een temperatuur ver onder het vriespunt toch feestelijk uitzag. Desalniettemin was “Are you cold?” de meest gestelde openingsvraag.

Eigenlijk zou de uitreiking twee jaar geleden al in Reykjavik plaatsvinden, maar toen gooide corona roet in het eten. Ook vorig jaar was er geen reguliere uitreiking, toen waren er live-verbindingen met de huiskamers van de meeste genomineerden.

De avond werd gepresenteerd door de IJslandse actrice, scenarioschrijver én politicus Ilmur Kristjánsdóttir en kunstenaar, schrijver en stand-up comedian Hugleikur Dagsson, en leek langer dan ooit te duren. “Neem zoveel tijd als je wil,” zei Kristjánsdóttir bij aanvang. “Een te lange dankspeech bestaat niet.” “We hopen dat deze avond nooit voorbij gaat,” vervolgde Dagsson. “Wees inclusief, bedank iedereen.”

Volop ruimte voor engagement

Er werd een karrenvracht aan prijzen uitgereikt, waaronder de Europese duurzaamheidsprijs (voor de ‘green deal’ van de Europese Unie; Ursula von der Leyen sprak een dag eerder een dankwoord in), de coproductieprijs (voor álle Oekraïense producenten) en een lifetime achievement award (voor de 80-jarige Duitse filmregisseur Margarethe von Trotta). Ze werden bijna allemaal voorafgegaan door lange introducties of een sketch. De Spaanse acteur Carlos Areces reikte de prijs voor de beste kortfilm uit in zijn onderbroek. Vlak voor het moment suprème ging zijn telefoon. “Nee, maakt niet uit,” zei hij luid en duidelijk. “Ah, je hebt mijn bagage gevonden. Fijn. Nee, geen haast.”

Daarnaast was er volop ruimte voor engagement. “Europa staat samen sterker,” zei Matthijs Wouter Knol, de Nederlandse directeur van de organiserende European Film Academy. De Oekraïense filmmaker Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk liep met een enorme geel-blauwe vlag door Harpa. ‘Free Maksym Butkevych’ stond erop – de mensenrechtenactivist zit sinds 24 juni in een Russische gevangenis.

Het prijzengala werd in tien landen uitgezonden, in 24 andere landen – waaronder Nederland – gestreamd.