Trein-nationalisme: reis naar Stockholm veel langer (18 uur) dan met het vliegtuig (2 uur)

Wie, bevangen door een plotse vlaag van vliegschaamte, een treinticket naar pakweg Stockholm zoekt, weet het: het plannen van een internationale treinreis is een hindernisparcours van vastlopende boekingssites en dienstregelingen die niet op elkaar aansluiten.

Wie na uitvoerig puzzelwerk een route bij elkaar heeft, constateert steeds hetzelfde: de reisduur is vele malen langer dan van een vliegreis, de kosten zijn doorgaans hoger en bij een gemiste aansluiting ben je aan wolven overgeleverd. Je moet, kortom, wel ontzettend principieel zijn om die groene treinreis niet even uit te stellen tot de zaken wat beter zijn geregeld.

De voor de hand liggende bijbehorende vraag – wanneer gebeurt dat eindelijk? – was één van de hoofdkwesties in de tweede aflevering van Wat houdt ons tegen?, de serie die antwoord zoekt op de vraag waarom het maar niet lukt de noodzakelijke stappen naar een duurzamere economie te zetten.

Trein-nationalisme

Journalisten Jeroen Smit, Jaap Tielbeke en Daphné Dupont-Nivet houden hun speurtocht uiterst praktisch. Dat leverde vorige week al een interessante aflevering over voedselverspilling op, waarin Dupont-Nivet tot haar knieën wegzakte in de afvalcontainers van restaurants en supermarkten. Daar bleken elke avond verse maaltijden voor complete voetbalelftallen weg te worden gegooid.

De grootste reden: verwarring over het begrip ‘Tenminste houdbaar tot’. Overtuigend lieten de drie zien dat wie die datum juist interpreteert – namelijk als het moment dat de kwaliteit mogelijkerwijs afneemt en niet als een aftelklok tot het moment van bederven – jaarlijks vele diners van de vuilnisbak redt. Beeldende metafoor voor de Nederlandse voedselverspilling: als de 2 miljard kilo die we jaarlijks met z’n allen wegmikken in vrachtwagens wordt geladen, vormen die een file van Amsterdam naar Barcelona.

Dit keer ging het dus over treinen en bleek niet de burgerlijke onwetendheid, maar gekmakende bureaucratie bij de Europese spoorbedrijven de boosdoener. De droefstemmende conclusie: niemand neemt verantwoordelijkheid die verder reikt dan z’n eigen grens. Ergens nog logisch ook: op nationaal vervoer wordt winst gemaakt, internationale reizen leveren op zijn best geen verlies op. Er is sprake van – kandidaat voor Woord van het jaar – trein-nationalisme.

Zo lang dat niet verdwijnt, boemelen we met onze goede bedoelingen van stationnetje naar stootblok en bedraagt de reistijd naar Stockholm (op twee uurtjes vliegen) momenteel ruim 18 uur.

