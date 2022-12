Trappers gaat over het bijzondere fietskoeriersbedrijf van Stanley Winter: ‘We moeten er voor elkaar zijn’

De nieuwe VPRO-serie Trappers volgt een bont en hecht gezelschap van fietskoeriers in Amsterdam. Aangestuurd door de onvermoeibare Stanley Winter (50), die sinds zijn elfde zijn benen mist, hebben alle fietsers een bijzondere reden om zich een slag in de rondte te trappen. ‘Hier krijgen ze hun stem weer terug.’

Stanley Winter werkt even niet vanuit zijn vertrouwde antikraakpand in Amsterdam West, maar vanuit het ziekenhuis. Hij is opgenomen in het AMC vanwege problemen met zijn knieprotheses, maar voelt zich goed genoeg voor een interview. “Ik ben het onderhand wel gewend,” zegt hij terwijl hij zichzelf in een rolstoel naar het café van de vaatchirurgie-afdeling rijdt. Hij wil zich niet laten duwen – zelfs niet wanneer de snoertjes aan zijn armen hem het sturen moeilijk maken. “Ik red me wel,” zegt hij en lacht.

Toen Winter op zijn negende in zijn geboorteland Suriname mango’s plukte, gleed hij uit over een stukje mos. Hij werd ernstig ziek van de wond die door de val was ontstaan. Na een periode van ziekenhuisbezoek en ernstige complicaties met de medicatie, moesten uiteindelijk op elfjarige leeftijd beide onderbenen en een stukje van zijn pink worden geamputeerd. Zijn droom om profvoetballer vervloog en hij had moeite met het vinden van een baan. “In Suriname keek iedereen me aan alsof ik Gekke Gerrit was en ook in Nederland voelde ik me beschaamd en anders dan de rest.”

Tot Winter in aanraking kwam met een stichting die werk bood aan mensen met een arbeidsbeperking. “Vanaf dat moment was het een stijgende lijn: door de liefde en aandacht die daar werd gegeven aan mensen kreeg ik weer een ruggengraat.” Sinds 2013 zet hij zich met zijn bedrijf Fietskoeriers Amsterdam op eenzelfde manier in voor mensen die door uiteenlopende omstandigheden niet meekomen in de samenleving. “In het begin deed ik de bestellingen alleen met mijn scootmobiel, maar inmiddels werken er veertien mensen.”

Hobbelig leven

De nieuwe VPRO-serie Trappers volgt Winter en zijn bonte groep werknemers die de hele stad door fietsen met wijn, tandprotheses, planten en andere pakketten. Van een oude rocker tot een dromerige Gooische jongen, van een Poolse immigrant tot een jonge schrijver; allemaal hebben ze een ‘hobbelig’ leven en trappen ze hun weg richting een betere toekomst.

“Mensen komen beschadigd bij ons binnen en kunnen vaak nog niet zo goed met hun ‘minpuntje’ omgaan,” zegt Winter. “Ze worden opgevangen door een hechte groep, een soort familie, die daar al meer ervaring mee heeft. Van onderaan de trap bloeien ze hier op en krijgen ze hun stem weer terug. Soms worden ze zo mondig dat het bijna irritant wordt. Maar ja, daar doe je het wel voor.”

Eenmaal bij de bovenste trede verruilen veel werknemers het fietsen voor een andere baan. Maar de meesten blijven terugkomen voor de gezelligheid: een Poolse oud-werknemer houdt nog elke ochtend de deur voor Winter open en de boven- en overbuurvrouw staan regelmatig op de stoep voor een kopje koffie. “Ik snap ze wel; ons pand is hemels. Ik ben zo gelukkig als ik daar zit. Elk stukje van de ruimte heeft een ander gezicht en het is er rommelig op een gezellige manier. Zelfs op zaterdag, als de zaak dicht is, komen er mensen langs en dan eten we samen.”

Vrolijke ondertoon

In Trappers komen al dit soort taferelen aan bod. De serie geeft een intiem inkijkje in het leven van de koeriers, die zich niets van de camera te lijken aantrekken. “Niks is gespeeld. Normaal gesproken sta ik ook op mijn stompjes onder douche, maken we soms heftig ruzie en delen we verdriet.” Zo komen thema's als ouderdom, sociale ongelijkheid, inclusiviteit en eenzaamheid naar voren. Maar ondanks de tegenslagen van de hoofdpersonen heeft de serie een vrolijke ondertoon. “Ik wil laten zien dat het leven niet ophoudt met een arbeidsbeperking of tegenslag.”

“Hopelijk halen kijkers deze boodschap uit de serie. En dat het ze inspireert om meer naar elkaar om te kijken en niet alleen te streven naar geld. Aandacht is zo belangrijk... Ik word er emotioneel van.” Winter dept zijn ogen droog. “We moeten er voor elkaar zijn.” Uiteindelijk hoopt hij met begeleiding van de overheid zijn bedrijf te vergroten. “We zouden het werk nu ook met vijf man kunnen doen maar ik heb ervoor gekozen om meer mensen dat opstapje te geven. Ik vind dat belangrijker dan de omzet.”

Trappers wordt van 26 t/m 30 december uitgezonden op VPRO NPO2.