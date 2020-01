Tranen in de ogen: Tommie zingt voor Meneer Aart

De wereld draait door. Beeld NPO 1

De tragische wijze waarop Aart Staartjes uit het leven is weggerukt, had Lips uiteraard ook niet onberoerd gelaten. En ondanks de vele mooie postume eerbetonen en fraaie fragmenten had hij nog behoefte aan troost.



Die kwam bij DWDD, waar Tommie en Pino aan tafel zaten. Helaas niet in hun Sesamstraatpak, wat wel weer geestig was geweest, maar als Bert Plagman en Renée Menschaar. Toen Matthijs van Nieuwkerk van Bert Plagman zei dat hij Tommie is, corrigeerde Plagman hem meteen: “Nee, ik spéél Tommie”. Lekker dwars type dus, net als Mijnheer Aart. Plagman was behalve collega ook een goede vriend van Staartjes. En net als Aart nam hij het de NPO nog steeds kwalijk dat Sesamstraat was gestopt. “De NPO beslist dat zomaar. Ze heffen Vrije geluiden op en je krijgt er André Rieu voor terug, ook zoiets.”

Van Nieuwkerk, grootverdiener bij de Publieke Omroep, sputterde nog even tegen dat ‘de NPO ook mooie dingen maakt’, maar Plagman ging door: “We hebben nog steeds niet officieel gehoord dat Sesamstraat afgelopen is.”

Toen vond Van Nieuwkerk het hoog tijd een ander Aartonderwerp aan te kaarten.

Aan het slot van het item zong Bert Plagman het nummer Dood zijn duurt zo lang, dat hij ooit in Sesamstraat als Tommie zong. Matthijs leidde hem in: “Je zei: ik ga het niet als Tommie zingen, maar als de beste vriend van Aart.” Plagman, quasiverbaasd: “Heb ik dat gezegd?” Van Nieuwkerk reageerde enigszins geprikkeld: “Ben je er niet helemaal bij vandaag?” Maar hij herstelde zich snel: “Ik vind het fijn dat je het doet.”

Plagman zong het nummer wél met de stem van Tommie maar zonder pak, en het was prachtig. Hij had aan het slot tranen in zijn ogen en Lips ook.

