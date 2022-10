Tove Lo bevestigt de trend: zingen over beffen is hip

Beeld AP

Het is duidelijk: het beffen in de popmuziek zit in de lift. Wel een voorwaarde voor het bezingen van cunnilingus: gebruik ervoor het liefst een fruitmetafoor. Was Merol (Hou je bek en bef me) in 2019 nog erg expliciet, Harry Styles scoorde met Watermelon Sugar in 2020 een wereldhit. Nu voegt de Zweedse zangeres Tove Lo – eerder al maakster van liedjes als Disco Tits en Bikini Porn – de titel Pineaple Slice toe aan het erotische muzieklexicon.

De song (openingsregel: I lift my hips/That’s your go ahead) is een broeierige cocktail van elektro en slaapkamersoul. Fijn, maar bij lange na niet het beste dat het vierde album van Tove Lo (34) te bieden heeft.

Dirt Femme is van de vier zonder meer haar meest complete werk. In 2013 doorgebroken met de katerhit Habits (Stay High) heeft de zangeres haar elektropop met een twist nu eindelijk zo geperfectioneerd dat die een heel album blijft verrassen.

Gebrokenhartenlied op xtc

De hitsingle is zonder twijfel No One Dies From Love, een gebrokenhartenlied op xtc. Verder overheerst juist het huiselijke geluk bij de zangeres, die pas is getrouwd en twijfelt of die beslissing samengaat met haar rusteloze persoonlijkheid. ‘I never wanted marriage/But here I am with you,’ zingt ze op het bedwelmende Suburbia.

Ook erg leuk: de knipoog naar Oasis op I’m to Blame. En dan is de catchy samenzang met de zussen Söderberg van First Aid Kit op Cute & Cruel nog niet eens genoemd.