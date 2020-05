Tot de laatste reis woonde Koos prefab in zijn zoons achtertuin

Vader in de tuin, NPO 2. Beeld KRO-NCRV

Als voorzitter, penningmeester en secretaris van de Frans Brometfanclub in oprichting had Lips zich er al op verheugd: de documentaire Vader in de tuin. Uiteraard stelde Bromet niet teleur: het verhaal van Koos Korevaar, die op zijn 88ste in een prefabwoning in de achtertuin van zijn zoon ging wonen, was weer een pareltje, waarbij de tranen en de lachsalvo’s zich in hoog tempo afwisselden in Huize Lips.

“Dit is de laatste reis die ik maak; de volgende reis, daar hoef ik mij niet mee te bemoeien,” zegt Koos. “Die is in dat kissie met die plankjes.” Koos blijkt een fantastisch gecaste hoofdpersoon, hij praat met hetzelfde gevoel voor understatement waarmee Bromet de vragen stelt, waardoor vrijwel ieder gesprek tussen de twee komisch uitpakt. Koos: “Ja, de tijd vliegt.” Bromet: “De tijd vliegt, hè?” Koos: “Ja.”

Koos oogt soms wat somber, zittend in zijn stoel in de achtertuin van zijn zoon. Zijn vrouw overleed 21 jaar geleden en sindsdien is zijn wereld er steeds kleiner op geworden. Hij leest zijn krantje, maakt soms een puzzel en kijkt de rest van de dag naar ‘zijn vriend’. “Die televisie is de enige die tegen je lult. Dan kun je commentaar leveren, maar hij geeft geen antwoord,” zegt Koos. “Dan krijg je ook geen ruzie,” antwoordt Bromet droogjes.

Toch is Koos geen mopperpot. Hij wil graag zelf blijven koken, en zo veel mogelijk zelfstandig blijven. Het experiment bevalt ook zijn zoon en diens echtgenote ­prima: “Er zijn dagen dat we hem niet eens spreken.”

Eigenlijk zit Koos maar een beetje te wachten. “Waarop dan?” vraagt Bromet. “Nou, op de man met de zeis.” In de aftiteling blijkt dat Koos niet heel lang meer heeft hoeven wachten: in januari van dit jaar begon hij aan zijn laatste reis ‘in een kissie met die plankjes’.

