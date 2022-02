Tosti-ondernemer helpt schuldenaar in goedbedoelde feelgood-televisie

Still uit 'Uit het Rood'. Beeld -

Tien jaar lang zat Edson da Graça, de presentator van Uit het Rood, zelf diep in de schulden. En omdat hij met hulp van anderen weer ‘uit het rood’ is gekomen wil hij nu mensen in de schulden helpen hetzelfde te doen. Vooral jongeren, want, zo begrijpen we: “Het aantal mensen onder de 24 met schulden is de laatste jaren met 70 procent toegenomen.”

Dus worden in de reportageserie Uit het Rood vijf jongeren met schulden, variërend van 6.000 tot 90.000 euro, een half jaar gekoppeld aan jonge succesvolle ondernemers. In de eerste aflevering op dinsdagavond maakten we kennis met twee van deze roodstaande twintigers.

Allereerst Mert, een van oorsprong Turkse man van 25 die na een rotjeugd met een hardhandige stiefvader door verkeerde vrienden zijn geld kwijtraakte aan gokken en blowen. Nu was hij dakloos en had hij een schuld van 26.000 euro. En het zat Mert ook nu niet mee: een hoopvol ogend baantje stopte al snel weer en de kamer die hij wilde huren ging aan zijn neus voorbij. Maar in de volgende aflevering zal hij worden gekoppeld aan een succesvolle tosti-ondernemer dus er is nog hoop voor Mert.

De tweede schuldenaar was de 20-jarige Kimberly, die na de dood van haar moeder haar verdriet probeerde te verdrijven met winkelen en nu 6.000 euro rood stond. Zij werd door de empathische Da Graça gekoppeld aan Zeynep, een succesvolle schoenontwerpster wier tegeltjesmotto luidde: volg je passie, dan kom je er wel. Lips hoopt het voor Kimberley, maar een flits van de volgende aflevering verraadde een nieuwe tegenslag.

Uit het Rood was goedbedoelde feelgood-televisie, al leek het Lips nog beter om jongeren te leren hoe ze schulden konden voorkómen. Maar daar zit eerder een belerend dan een opbeurend televisieformat in.

