Tori et Lokita maakt de achterkant van de samenleving zichtbaar

Lokita (Joely Mbundu) en Tori (Pablo Schils) moeten de autoriteiten overtuigen dat ze zus en broer zijn. Beeld Christine Plenus

Ergens aan het begin van Tori et Lokita, de nieuwe film van de gebroeders Dardenne, steekt de elfjarige Tori rennend de straat over zonder te kijken. Een auto ontwijkt hem toeterend. Als zijn zus Lokita hem vervolgens berispend vraagt waarom hij zo roekeloos overstak, antwoordt hij: “Ik wilde bij jou zijn.”

De scène vat het gevaar dat door de hele film heen pulseert en tegelijk de kinderlijke belevingswereld waarin zulk gevaar nooit helemaal reëel voelt. Waarin heikele situaties nog verward kunnen worden met een avontuur waar je misschien geschaafd, maar nooit gebroken uit komt. En de scène toont de wederzijdse afhankelijkheid van de twee, die zich aan elkaar hebben vastgeklampt op hun tocht naar België.

In werkelijkheid zijn Tori en Lokita, zeer overtuigend gespeeld door de niet-professionele acteurs Pablo Schils en Joely Mbundu, geen broer en zus. Het maakt de band tussen de twee niet minder sterk, en ook de mate waarin ze elkaar nodig hebben niet. Maar voor de autoriteiten is de precieze aard van hun relatie een halszaak. Tori kreeg al verblijfspapieren, Lokita krijgt ze alleen als ze kan aantonen dat hij haar broertje is. In lange verhoren moet ze vragen beantwoorden over het weeshuis waar ze Tori ‘terugvond’ en hoe ze wist dat hij het was.

Verkerend in een limbo van onzekerheid, proberen de twee wat geld te verdienen door karaoke te zingen voor de gasten in een Italiaans restaurant. En via de achterdeur opereren ze als drugskoerier voor restauranthouder Betim (Alban Ukaj), in ruil voor vijftig euro en een focaccia. Het geld probeert Lokita naar haar moeder in Kameroen te sturen, bemoeilijkt door de smokkelaar die steeds weer opduikt om haar verder af te persen.

Woedende film

Zo worden deze kinderen aan alle kanten afgeknepen en uitgebuit. Dat dit een film is die laat zien hoe volwassen mensen schijnbaar zonder scrupules misbruik maken van kinderen, hoe die kinderen klemgezet worden tussen criminele intenties en wantrouwende overheden, maakt Tori et Lokita bijna automatisch een van de meer woedende films die Luc en Jean-Pierre Dardenne maakten.

De Waalse broers hebben zich vanaf hun doorbraakfilm La promesse (1996) toegelegd op geëngageerde films die zonder een spoor van ironie en met legio empathie kijken naar de verschoppelingen van de samenleving. Die tonen hoe de inrichting van de maatschappij mensen aan de onderkant ervan constant dwingt te kiezen tussen hun waardigheid en lijfsbehoud. Zie Rosetta in de gelijknamige film (1999), wier vastberadenheid zelfredzaam te zijn haar alleen maar verder de misère in trekt. En Sandra in Deux jours, une nuit (2014), die haar baan bij een zonnepanelenfabriek alleen kan redden via een zelfvernederende tocht langs collega’s.

Tot en met die film werd elk nieuw werk van de broers vrijwel unaniem lovend ontvangen. Dat was anders bij hun twee laatste films, La fille inconnue (2016) en Le jeune Ahmed (2019). De films waren vlakker, al is het misschien ook het onvermijdelijke gevolg van een oeuvre dat zo consistent is dat het vanzelf een tikje sleets gaat voelen. Tori et Lokita is niet helemaal een terugkeer naar topvorm, maar wel dynamischer en feller dan hun laatste paar films.

Geen spoortje daglicht

Het is een film die vrijwel niemand buiten schot laat. Want hoewel enigszins impliciet, schetst de film het schisma tussen de recreatieve drugsgebruiker die zorgeloos joints wil roken en de systematische en gruwelijke misstanden die achter die joints schuilgaat. Tori et Lokita maakt juist die achterkant zichtbaar.

Vooral in de horrorachtige cannabisplantage waar Lokita terechtkomt. Een loods op een desolate zandgroeve, die van binnen een labyrint is van gangen, schachten en cellen. Een nachtmerrieachtig decor van aluminium ventilatiebuizen en warmtelampen, van lawaai en hitte. Hier, waar geen spoortje daglicht binnenvalt, moet Lokita drie maanden doorbrengen in ruil voor illegale verblijfspapieren.

Het is een helse situatie en toch heb je ergens het gevoel dat het noodlot haar wellicht bespaard blijft. Dat deze kinderen met hun vindingrijkheid en hechte vriendschap dat gaatje zullen vinden waardoorheen ze aan dit uitzichtloze bestaan kunnen ontsnappen. Zoals het ook steeds net goed gaat als Tori met zijn fiets door het verkeer raast. Des te harder is de mokerslag die uiteindelijk toch valt, en de onverbloemde aanklacht waar de film mee eindigt.

De Dardennes in Cannes Dat Tori et Lokita eerder dit jaar in première ging op het filmfestival in Cannes en de speciale prijs kreeg ter ere van de 75ste verjaardag van het festival kan nauwelijks een verrassing genoemd worden. De band tussen de gebroeders Dardennes en het prestigieuze festival is innig en gaat al ruim twee decennia terug. Twee keer wonnen ze de Gouden Palm, in 1999 voor Rosetta en in 2005 voor L’enfant. Ook namen ze al prijzen mee naar huis voor beste regie en beste scenario. Sinds Rosetta is elke film van de broers geselecteerd voor de hoofdcompetitie, een ongekende reeks.