Topscore voor Lubach, miljoenenpubliek voor boeren

Arjen Lubach. Beeld ANP Kippa

De zoektocht naar de liefde voor de boeren boeide daarmee bijna de helft (47,8 procent) van alle kijkers die op dat moment voor de buis zaten. Yvon Jaspers bracht stapels brieven en pakketjes rond bij de vijf boeren die dit elfde seizoen zullen worden gevolgd: boeren Frans, Geert, Jan, Geert Jan, Bastiaan en boerin Annemiek.



Ondanks de indrukwekkende cijfers is het de minst bekeken seizoensstart van de datingsshow sinds het derde seizoen in 2008. Voor het eerst doorbreekt Boer zoekt vrouw niet de drie miljoen-grens. De tiende serie begon in het najaar van 2018 nog met 3 miljoen kijkers, terwijl het negende seizoen in februari 2017 nog bijna 4 miljoen kijkers trok. De voorstelronde van het huidige seizoen trok in september overigens bijna 2,6 miljoen kijkers.

Record

Een uurtje later schakelden veel kijkers in op NPO3, voor Zondag met Lubach. Nooit eerder keken er bijna 1,7 miljoen mensen naar de satirische nieuwsshow, blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek. Het programma scoorde daarmee beter dan Ivo Niehes TV Show, die op NPO 1 na Boer zoekt zrouw 1,35 miljoen kijkers wist te boeien.

Verschillende items uit het programma scoren bovendien ook op YouTube. Zo hadden vanochtend al 175.000 mensen het fragment teruggekeken waarin Met het mes op tafel-presentator Herman van der Zandt even langskwam voor een ‘kinderversie’ van het Omroep Max-spelletje. Daarin zaten drie tieners echt met messen aan tafel, als knipoog naar de alarmerende toename van het wapenbezit onder jongeren.