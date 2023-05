Top Notch-manager Salima Khatraoui: ‘Nederhop is een force waar je niet omheen kunt’

Op de klapstoel: Salima Khatraoui (1991) is A&R-manager bij platenlabels Top Notch en Noah’s Ark. Ze begeleidt artiesten als Broederliefde, Idaly, Sor, Kenny B en Delany. Een gesprek aan de hand van steekwoorden over nederhop, Marokko en het Songfestival.

Arnhem

“Geboren en getogen. We woonden met zijn zessen – mijn ouders, mijn twee zusjes, mijn broertje en ik – in een rijtjeshuis in een volksbuurt in Arnhem, een gemengde buurt die er heel mooi uitzag omdat de hele wijk werd gerenoveerd in het kader van de krachtwijkenaanpak. Ik voelde me er erg thuis, we hadden een liefdevol gezin. Ik was een studiebol, altijd aan het lezen. Mijn favoriete boeken waren die van Harry Potter – ik geloof dat ik ook een soort Hermelien was. Ik was heel goed in leren, er waren altijd mensen die bij me gingen spieken.”

“Mijn vader was een muziekfanaat. Hij had nog allemaal oude cassettebandjes uit Marokko van Riffijnse bands. We draaiden ook veel Boney M., Bob Marley, Bee Gees en Whitney Houston, maar die Riffijnse muziek is me heel erg bijgebleven. De thema’s waren wel heel zwaar: de liedjes gingen vaak over armoede, over het tekort aan water en hoe ze daarmee omgingen. Dat kon ik pas op latere leeftijd op waarde schatten.”

Rechten

“Ik wilde van kleins af aan advocaat worden. Dat was een statig beroep, zo zag je het ook op televisie. En ik was best mondig en bijdehand – mijn tantes noemden me altijd advocaatje. Dus toen ben ik rechten gaan studeren, in Nijmegen. Ik ben thuis blijven wonen, ik ging gewoon met de bus en de trein. Het studentenleven in Nijmegen trok me totaal niet. Ik ben islamitisch en heel anders opgevoed dan de meeste studenten. Ik had wel veel vrienden, ik heb mijn beste vrienden overgehouden aan mijn studietijd, maar het verenigingsleven voelde niet als iets waar ik bij moest horen. Voor mij ging het om studeren en een diploma halen. Ik heb uiteindelijk twee masters gedaan.”

“Ik heb stage gelopen in Rotterdam, bij twee grote advocatenkantoren: AKD en Loyens & Loeff. Ik wilde per se naar de andere kant van het land, om ook dat eens mee te maken. Maar die kantoren waren me veel te corporate, veel te wit. Toen wist ik: advocaat zijn is niets voor mij.”

Monuta

“Mijn eerste bijbaantje had ik op mijn achttiende, daarvoor wilde ik me focussen op school. Eerst moest ik van alles verkopen via een callcenter, maar daar was ik niet goed in. Ik geloofde totaal niet in wat ik aan het verkopen was. Miniatuurtreintjes van zo’n reisprogramma, Rail Away. Tja. Later werkte ik bij de klantenservice van Monuta en gaf ik advies over uitvaartverzekeringen. Dat lag me wel beter, daar had ik ook het idee dat ik van nut was. Maar ik kan er niks mooiers van maken dan dat. Het was gewoon lekker geld verdienen.”

Top Notch/Noah’s Ark

“Tijdens het schrijven van mijn rechtenscriptie had ik een nu-of-nooitmoment: of ik ging mijn passie volgen, de muziek, of ik ging de knop omzetten en door met rechten, elke dag van negen tot vijf. Maar ik wilde heel graag verder in de muziek. Toen ik ging googelen wat je kon doen in de muziekwereld, zag ik een vacature voor A&R-coördinator bij Top Notch en Noah’s Ark, iemand die tussen alle creatieve mensen ervoor zorgt dat alles gestroomlijnd verloopt. Hey, dacht ik, daar kom ik vandaan. Ik kende er helemaal niemand, maar dit was het lot, daar ben ik van overtuigd: mijn afstuderen kwam precies op het moment dat Top Notch en Noah’s Ark zo groot waren dat ze wel moesten professionaliseren en dit soort vacatures in het leven riepen. Dus toen zat ik daar, bij de twee labels die mijn hele playlist domineerden. Ik was fan van ongeveer elke artiest daar.”

A&R-manager

“Artist & repertoiremanager. Die zorgt ervoor dat een artiest zijn of haar best mogelijke muziek kan maken. Ik link artiesten aan producers en andere artiesten, samen selecteren we muziek voor de singles en het album, denken we na of er überhaupt een album moet komen en wanneer dan. Ik denk na over de muzikale strategie. Ik werk onder meer met Jonna Fraser, met Kenny B, Broederliefde, Delany, ik heb net Zulema getekend. Ik had nooit verwacht dat ik zoiets zou worden. Ik was A&R-coördinator, en gaandeweg bleek dat ik ook inhoudelijk mee kon praten. Dus toen zei ik op een dag: moet ik niet A&R-manager worden? En dat idee werd met veel enthousiasme ontvangen.”

Marokko

“Naar Marokko gaan voelt als thuiskomen, en na Marokko weer terug naar Nederland gaan, voelt ook weer als thuiskomen. Ik heb er nog veel familie wonen, en kom er regelmatig. Vroeger gingen we met hele gezin en zaten we drie dagen in de auto ernaartoe. Dat voelde toen als gewoon onderweg zijn, nu heb ik daar warme herinneringen aan.”

“Mijn ouders zochten een beter leven in Nederland. Mijn moeder is voor de kinderen gaan zorgen, mijn vader is een heel leergierige, hardwerkende man die allerlei banen had en later een eigen bedrijf is gestart. Ik heb twee diploma’s, ik geloof dat dat goed is, al is studeren ook maar een pad hè. Een gebaand pad, een waardevol pad, maar niet het enige.”

Nederhop

“Daar ben ik mee opgegroeid. THC was denk ik de eerste rapgroep waar ik fan van was. Zij hadden dat nummer Wil je weten hoe het voelt – dat sprak mij op jonge leeftijd heel erg aan. Zij konden thema’s bespreekbaar maken die veel jongeren met een migratieachtergrond voelden. Je hoorde dat soort muziek niet op de radio, wij gaven het als basisschoolkinderen aan elkaar door via mp3’tjes die we downloadden en via gebrande cd’s.”

“De nederhop is een force waar je niet omheen kunt. Het is nauwelijks zichtbaar in de mainstreammedia, maar domineert wel de charts. Neem iemand als Antoon. Jij vindt hem een popartiest, ik zeg: hij komt uit de hiphopwereld. Hij was een protegé van Big2, Twan van The Opposites, werkt samen met rappers en rapt ook in zijn teksten. Hij verkoopt twee keer de Ziggo Dome uit. Voor mij is hij een mooi voorbeeld hoe je je in twee werelden kunt bewegen zonder de deur voor een van de twee te sluiten.”

14 procent

“Dat gaat over het aantal vrouwelijke auteurs in de muziekwereld, ben ik bang. Dat zijn er wel heel weinig hè? Ik geloof dat verandering begint bij meer vrouwen aan de achterkant – vrouwen zoals ik, ja, maar dat klinkt natuurlijk een beetje gek als ik dat zo zeg. De muziekwereld is een mannenwereld, maar bij Top Notch en Noah’s Ark is bijna de helft van de medewerkers vrouw, en wordt meer dan de helft van de teams geleid door een vrouw. Ik teken ook artiesten dus ik scout nieuw talent. Ik denk dat ik eerder het talent in een vrouw zie omdat ik me er erg van bewust ben dat ik in de positie ben om bij te dragen aan meer vrouwen in de hiphop.”

Vrouwonvriendelijk

“Weet je: wat voor de een een vrouwonvriendelijke tekst is, is voor de ander gewoon zijn of haar realiteit. Wij zijn een platenlabel, wij bieden een platform aan artiesten die niet gehoord worden door mainstreammedia. Het is mensen eigen om als buitenstaanders een waardeoordeel te geven over iets, te zeggen: dit is goed en dit is slecht, want dit ken ik niet en is nieuw voor mij. Ik geloof in creatieve vrijheid, ik ga niet over de inhoud van teksten. Wat je daarvan vindt, moet je als luisteraar zelf maar bedenken.”

Osdorp Posse

“Een van de grondleggers van de nederhop, ik heb superveel respect voor ze, maar ik heb hun muziek nooit geluisterd. Dat is toch echt wel voor mijn tijd.”

“Ik vind Osdorp een hele gezellige buurt, misschien wel de leukste van Amsterdam. Het doet mij denken aan de wijk waar ik opgegroeid ben, met eenzelfde samenstelling van mensen, al is Osdorp wel groter en drukker. En moeilijker parkeren.”

Songfestival

“Stien! Die zit bij Noah’s Ark – Top Notch en Noah’s Ark zijn twee labels die lang zelfstandig zijn geweest, marktleider zijn in de hiphop en sinds een paar jaar de krachten hebben gebundeld. Ik ben niet Stiens A&R-manager, maar toen waren we wel heel betrokken bij het Songfestival. Dit jaar heb ik het nauwelijks gevolgd, al vind ik het wel tof dat Loreen heeft gewonnen. Ze is de eerste vrouw die voor de tweede keer wint en een Marokkaanse Amazigh net als ik – superstoer. Het wordt wel tijd dat er een keer een hiphopact mee gaat doen. Daar hadden we het laatst nog over. Best gek dat je een act instuurt die Nederland moet vertegenwoordigen op muziekgebied en je kijkt nooit naar hiphoppers, want we zijn wel aanwezig op de charts en in de playlists van Spotify. Ik ken wel mensen van wie ik denk dat ze het goed zouden doen, dus ik denk dat het zeker niet de laatste keer was dat we meedoen met een artiest.”

Cancelcultuur

“Ik denk dat die cultuur groter en groter wordt, versterkt door sociale media, tot we met zijn allen moeten gaan inzien hoe makkelijk wij een waardeoordeel hebben en wat voor consequenties dat heeft. Ik ben voor mijn artiesten niet bang dat ze gecanceld worden. Wij doen wat we doen omdat we het leuk vinden, met goede intenties. Zolang dat het uitgangspunt is, ben ik nergens bang voor.”

Broederliefde

“Topgozers. Hele lieve, creatieve jongens, en wat ik doe is hun creativiteit proberen in goede banen te leiden. Ik geniet altijd erg van hun shows, hun energie is zo aanstekelijk. Echt een feestje.”