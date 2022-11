Top 2000 gaat niet door met Matthijs van Nieuwkerk

Presentator Matthijs van Nieuwkerk en mede-presentator Leo Blokhuis Beeld ANP Kippa

“Er komt dit jaar geen Top 2000 Quiz en Top 2000 à Go-Go met Matthijs van Nieuwkerk. Naar aanleiding van de inhoud en het effect van het Volkskrantartikel komt zowel de NTR als Matthijs tot de conclusie dat het niet mogelijk is om de in december geplande opnamen van de Top 2000 à Go-Go te laten doorgaan,” stelt een woordvoerder van de NTR.

Uit het onderzoek van de Volkskrant bleek dat bij het programma De Wereld Draait Door (2005-2020) jarenlang een angstcultuur heerste, die voor het overgrote deel door Van Nieuwkerk werd veroorzaakt. Daardoor zouden tientallen redacteuren van het programma zijn opgebrand. Ze kwamen met een burn-out of andere psychische klachten thuis te zitten of werden ontslagen.

Impact

Willemijn Francissen, mediadirecteur NTR, laat weten: “Ondanks dat de situatie bij de Top 2000 niet te vergelijken is met die van De Wereld Draait Door heeft het debat dat nu gevoerd wordt naar aanleiding van de publicaties ook impact op het team van de Top 2000 en de uitstraling van het programma. Hoe we dit jaar verdergaan met deze titels is onderwerp van gesprek met de NPO.”

Onzeker is of de programma’s überhaupt nog doorgaan. Van de Top2000 Quiz is mét Van Nieuwkerk al één (van de twee) opnamedagen gedraaid. De opnames van Top 2000 à Go-Go staan in principe op 17, 18 en 19 december op de agenda.