Toots Hibbert (1942-2020): een van de grootsten van de reggae

Frederick Nathaniel 'Toots' Hibbert in 2018. Beeld Hollandse Hoogte / AFP

Eigenlijk had hij begin deze maand in Paradiso zullen optreden, maar vanwege het coronavirus werd de tournee van Toots and the Maytals afgelast. Hetzelfde virus maakte vrijdag in een ziekenhuis in Kingston, Jamacia een einde aan het leven van zanger Toots Hibbert. In de geschiedenis van de reggae is Bob Marley de allergrootste, maar ook enorm daarin is de rol van Hibbert. Hij was het die in 1968 in het nummer Do the reggay het genre zijn naam gaf, hoewel later de spelling ietsjes werd aangepast.

Op het platteland van Jamaica leerde de jonge Hibbert zingen in een gospelkoor, in de Verenigde Staten de achtergrond van vrijwel elke soulzanger. Van alle Jamaicaans reggaezangers was Toots Hibbert, wiens rauwe stem vaak deed denken aan die van Otis Redding en ook wel die van Ray Charles, degene met de meeste soul. Amerikaanse funk was ook een belangrijke inspiratiebron voor hem, zoals het best te horen in de inmiddels klassieke floorfiller Funky Kingston, die hij in 1972 opnam.

Bekend werd Toots Hibbert in de jaren zestig in Jamaica als lid van het zangtrio The Maytals. Hun voornaamste concurrenten waren The Wailers, een trio waarbinnen Bob Marley de belangrijkste zanger was. In het tijdperk van de ska en rocksteady waren The Maytals de populairste groep van het land. Een gevangenisstraf van anderhalf jaar wegens het bezit van marihuana leek in een voortijdig einde te maken aan de carrière van Toots Hibbert, maar al snel na zijn vrijlating had hij in 1968 een grote Jamaicaanse hit met 54-46 (That’s My Number), waarvan de titel verwees naar het nummer van zijn gevangeniscel.

In totaal zou Toots Hibbert in eigen land 31 nummer 1-hits scoren (een Jamaicaans record waarmee hij Bob Marley achter zich liet). Eind jaren zestig, The Maytals waren inmiddels omgedoopt tot Toots and the Maytals, begon hij ook voet aan de grond in de rest van de wereld te krijgen, te beginnen in Engeland. Zijn beste albums maakte hij in de jaren zeventig, maar hij bleef vooral als live-artiest tot ver daarna populair. Optredens in Paradiso en De Melkweg waren immer daverende feesten.

Een nieuw publiek vond hij eind jaren zeventig, begin jaren tachtig onder liefhebbers van punk en de Britse ska-revival van die tijd. Punkgroep The Clash coverde met succes de Toots and the Maytals-hit Pressure Drop, skagroep The Specials deed het zelfde met Monkey Man. Het laatste nummer stond ook op het repertoire van skaliefhebster Amy Winehouse.