Tony Bennett (1926-2023) was een meestercrooner met acht decennia aan zeggingskracht

Tony Bennett in 2019. Beeld WireImage

Hij bleef optreden. Ook al waarde alzheimer al rond in zijn brein, de weg naar het podium raakte hij – ook al was hij ver in de 90 – niet kwijt. Tony Bennett nam zelfs nog een album op. Aan de hand, soms letterlijk, van popster Lady Gaga zette hij nog een laatste keer zijn tanden in het repertoire van Cole Porter.

Bennett klonk fragiel, hij sliste een beetje en liet de vocale klippen over aan Gaga, met wie hij al eerder succesrijk had samengewerkt. Maar toch: zijn zeggingskracht bleef overeind. Na een loopbaan die acht decennia besloeg was hij een meester van de vocale dictie. Als Tony Bennett zong dat hij ‘a kick out of you’ kreeg, dan was het zo.

Het album Love for Sale markeerde het einde van die imposante loopbaan. Een kleine twee jaar na het verschijnen ervan overleed Bennett vrijdag op 96-jarige leeftijd. De meestercrooner gold al jaren als het laatste relikwie uit het tijdperk van Dean Martin en Frank Sinatra. Die laatste zou Bennett ooit hebben gevraagd zich te voegen bij de inmiddels legendarische Rat Pack. Bennett weigerde beleefd omdat hij zichzelf niet ‘tough’ genoeg achtte voor de bad boys club.

De loopbaan van Bennett (geboren als Anthony Benedetto in een uit Italië geëmigreerd gezin) verliep net zo grillig als het leven dat hij leidde. Als 18-jarige zong hij al in lokale nachtclubs. Maar dromend van een professionele carrière vond hij zichzelf in 1945 terug in de voorste rangen van het oprukkende Amerikaanse leger, dat na het Ardennenoffensief versterkingen nodig had. Bennett vocht door tot diep in nazi-Duitsland. “Iedereen die oorlog romantisch vindt, heeft er duidelijk geen meegemaakt,” zou hij later zeggen.

Terug in de VS bouwde hij al snel een carrière op in het spoor van al gevestigde namen als Sinatra en Martin. Begin jaren 60 gold zijn werk met het fameuze Count Basie Orchestra als een voorlopig hoogtepunt.

Amy Winehouse

Maar ook voor Bennett betekende de British invasion van de Beatles een ommekeer. Voor publiek in de VS voelden de in kostuum gestoken heren met hun jazz standards plots als volkomen oud nieuws. Bennetts zalen werden kleiner en kleiner. En aan het van de jaren 70 had hij geen platencontract, geen manager en geen enkel momentum meer. Wel stevig in zijn bezit: een fikse cocaïneverslaving.

Na een bijna-fatale overdosis vroeg hij zijn twee oudste zoons om hulp. De twee zetten een band voor hun vader op poten, verhuisden hem van Las Vegas naar New York en brachten zijn financiën – de crooner stond op de rand van een bankroet – op orde.

Langzaam kreeg Bennetts loopbaan weer vaart. Toen de swing eind jaren negentig een opleving beleefde, volgde Bennetts definitieve herwaardering.

In totaal verkocht hij meer dan 50 miljoen platen en won hij 20 Grammy’s, waaronder eentje voor het duet Body and Soul met Amy Winehouse. Toen zij niet lang daarna overleed, noemde Bennett dat ‘een van de verdrietigste dingen die ik in mijn hele leven heb meegemaakt.’