Toneelprijzen voor Velissariou en Boafo

Emmanuel Ohene Boafo is zaterdagavond tijdens het Gala van het Nederlands theater onderscheiden met de Louis d’Or, de prijs voor de meest indrukwekkende mannelijke, dragende rol in het afgelopen theaterseizoen. Hij verdiende de prestigieuze prijs met Sea Wall, een (Engelstalige) monoloog van de Britse toneelschrijver Simon Stephens, opgevoerd als onderdeel van het programma Het Nationale Theater speelt altijd, in een regie van Erik Whien. Naomi Velissariou kreeg de Theo d’Or, de prijs voor de beste actrice, voor haar rol in Permanent Destruction: Pain Against Fear van Theater Utrecht & St. Naomi Velissariou.

Omdat de prijzen in 2020 vanwege de coronacrisis niet werden uitgereikt, nam de jury onder leiding van programmamaker Hadassah de Boer zowel de producties uit het seizoen 2019/20 als die uit 2020/21 mee in zijn beoordeling. De bekroningen kunnen worden gezien als een bevestiging van inhaalslag die de afgelopen jaren is gemaakt op het gebied van diversiteit.

Volgens de jury speelt Boafo, die in 2018 afstudeerde aan de Toneelacademie Maastricht en sindsdien verbonden is aan Het Nationale Theater, ‘subliem, met geen enkel gebaar of woord te veel’. Velissariou wordt geprezen vanwege de ‘meerstemmige identiteit’ die zij toont in haar rol van vrouw die moeder wordt in Pain Against Fear, het laatste deel van een ‘post-dystopisch muziektheaterdrieluik’. “Dat geeft ruimte om dichtbij te komen en te zien dat er achter de boosheid ook zachtheid en kwetsbaarheid zit. In gedachten mag je haar aanraken en dat is groots voor een vrouw die bang is voor het leven en voor zichzelf.”

Beste bijrollen

De Colombina voor de meest indrukwekkende vrouwelijke bijdragende rol ging naar Sanne Samina Hanssen voor Angels in America van Olympique Dramatique en het Toneelhuis (“maakt de waanzin van haar personage volkomen inzichtelijk, ook wanneer die de werkelijkheid volkomen uit het oog verlies”).

Jaap Spijkers ontving de mannelijke evenknie, de Arlecchino, voor zijn vertolking van Shell-topman in De zaak Shell van Anoek Nuyens en Rebekka de Wit (Frascati Producties en De Nwe Tijd). “Hoezeer je je ook hebt voorgenomen om het oneens met hem te zijn, met zijn innemende spel pakt Jaap Spijkers elke toeschouwer genadeloos in,” aldus de jury. Ook de regieprijs ging naar De zaak Shell, ‘een voorstelling die zowel haarscherp is als verwarrend’.

Het ‘gesamtkunstwerk’ 8: Metamorphosis van Nicole Beutler Projects werd onderscheiden met de Mimeprijs. De Gouden Krekel voor de meest indrukwekkende jeugdtheaterproductie ging naar Een voorstelling die schijt heeft aan zijn eigen vage titel van Theater Artemis (“Behoorlijk vaag, laat zich lastig navertellen, maar is van begin tot het einde raak”) en de Gouden Krekel voor de meest indrukwekkende podiumprestatie in het jeugdtheater was voor Guus van der Steen, die volgens de jury ‘excelleert’ in zijn rol als Monastatos in Moon in De Toverfluit van de Toneelmakerij & Silbersee.

De Prosceniumprijs, tenslotte, de prijs voor ‘een wezenlijke bijdrage aan het toneelklimaat’, werd uitgereikt aan The Need for Legacy, een stichting die zich ontfremt over de nalaatenschap van makers van kleur. “Zij geeft een sterke impuls aan de dekolonisatie van de theatersector,” aldus de jury.