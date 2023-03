Tom Waes toont zich net als Daan Schuurmans een meeslepend verteller in Het Verhaal van Vlaanderen

Groot fan was Lips van Het Verhaal van Nederland, de fraai aangeklede les in vaderlandse geschiedenis, verteld door Daan Schuurmans. Het idee – de geschiedenis van een land in tien afleveringen, verteld door een acteur – kwam uit Denemarken, waar Lars Mikkelsen de verteller was. De serie was in Nederland een grote hit met bijna twee miljoen kijkers per keer.

Dat er een Vlaamse versie kwam, verbaasde Lips daarom niets. Wel dat die nu op prime time wordt uitgezonden op NPO1. Werkt het programma ook als het element van nationale trots (of schaamte) wegvalt? Wel degelijk, zo bleek al snel nadat acteur en presentator Tom Waes de koude toendra van het Vlaanderen van 36.000 jaar voor Christus was binnengestapt.

De lay-out van Het Verhaal van Nederland bleef intact. De pulserende gouden tijdlijnen gaven de tijdreis al meteen iets majestueus historisch. En daarbij bleek de geschiedenis van Vlaanderen zeker in de vroegste jaren uiteraard ook grotendeels onze geschiedenis.

Lips genoot van de dronebeelden van de Vlaamse poolwoestijn, waar de eerste homo sapiens zich gekleed in bontvellen en huiden toelegden op verzamelen en jagen. De mammoeten die er rondliepen waren aanvankelijk nog een maatje te groot voor onze voorouders. Maar dat zou, zoals eigenlijk alles na de ijstijd van toen, veranderen.

Waes toonde zich net als Schuurmans een meeslepend verteller, met zijn eigen ontzag voor de geschiedenis op het puntje van zijn tong.

Lips kan niet wachten op het vervolg. Hij kent de historische reputatie van België door de eeuwen heen als het slagveld van Europa. En ja, hij weet dat Waterloo een paar kilometer onder de huidige Vlaamse grens met Wallonië ligt, maar hoopt dat in de aflevering over de overheersing door Napoleon niet op een paar kilometer wordt gekeken.

