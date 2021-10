Tom Waes laat zien dat Nederland nog steeds de moeite waard is

Reizen Waes Nederland

In de categorie clichés uit coronatijd: wat is Nederland eigenlijk mooi hè? Je hóéft helemaal niet ver, ons eigen land is ook een plaatje. Lips weet het nog hoor, de druktewaarschuwingen in de Kennemerduinen tijdens de lockdownlente. Goh, zeiden we tegen elkaar, die vliegvakanties kunnen we wel laten voortaan. En nu weet Lips niet hoe dat in uw sociale kringen ging, maar hij zag deze zomer op Instagram weer verdacht veel posts waar de zee blauwer was dan in Callantsoog. Kortom: mooi hoor, Nederland, maar nu weer lekker zuidwaarts.

Programmamakers roken toch een thema. En zo kwam het dat Lips deze week Jochem Myjer in een luchtballon over de Veluwe zag vliegen. Geen koortsdroom maar een tv-programma waarin de komiek een ode brengt aan de Nederlandse natuur. Vanuit een luchtballon dus. Jochem in de wolken heet het, want het leven is ingewikkeld maar soms kun je het heel simpel maken. Lips vond het leuk, vooral omdat Myjer aanstekelijk enthousiast is, maar als oud-student biologie ook de klok had horen luiden. Bovendien: Nederland is inderdaad een plaatje van boven.

Ook Reizen Waes Nederland biedt een blik op eigen land, met reisjournalist Tom Waes. Die deed dat eerst in zijn eigen Vlaanderen en nu hier. Hij is niet alleen op zoek naar de schoonheid ervan, meer naar verhalen. Allerlei verhalen eigenlijk, als ze maar goed zijn. Gisteravond: Friesland en Groningen. Waes skûtsjesilen natuurlijk, paar woorden Fries leren, maar ook origineler: even langs bij een Friese winnaar van de Postcodeloterij – 18 miljoen euro. Wat doet dat met hem en met zijn dorp? Vervolgens beetje geiten bij de plaatselijke fietsfanfare, maar dan serieus: in het Groningse ’t Zandt sprak Waes met bewoners die de dupe zijn van de aardbevingen daar. De aflevering eindigt met een wonderschone nachtelijke wadloopsessie. Hè, dacht Lips toen toch weer: Nederland, mooi hoor.

Reageren? hanlips@parool.nl.