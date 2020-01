Tom Mulder (1947-2020): een klassieke radiodiscjockey met Amerikaanse dictie

Tom Mulder met Hans Kazan bij Prijzenslag in 1992. Beeld ANP Kippa

Vijftig pop... Nederlanders van zekere leeftijd maken het automatisch af met: ...of een envelop! Van 1979 tot diep in de jaren tachtig presenteerde diskjockey Tom Mulder eerst op Hilversum 3 en later Radio 3 het populaire Vijftig pop of een envelop. Het spelletje waar het programma zijn naam aan dankte, was simpel: Mulder stelde een luisteraar een vraag, gaf die het juiste antwoord, dan mocht hij of zij kiezen uit vijftig gulden of een envelop.

Natuurlijk koos iedereen voor die envelop, die in de herinnering áltijd een prijs van huishoudelijke aard opleverde. Met ronkende stem las Tom Mulder voor: “Een koekenpan ter waarde van...” Waarna een dameskoortje dan ‘hartelijk gefeliciteeeeeerd,’ zong op een jingle.

Tot slot mocht de winnaar de groeten doen aan vrienden en familie, wat nogal eens behoorlijk wat tijd in beslag nam. Op een goede dag trok Vijftig pop of een envelop - nu bijna onvoorstelbaar - tot meer dan 3.5 miljoen luisteraars.

Donkerbruin

De in Amsterdam geboren Tom Mulder was een klassieke radiodiskjockey. Zo eentje met een donkerbruin stemgeluid en een meestal lekker relaxte, beetje Amerikaanse dictie - zijn veel jongere collega Coen Swijnenberg van De Coen en Sander Show kon hem perfect nadoen. Bij het piratenstation Radio Veroncia presenteerde Mulder in 1960 zijn eerste programma. Collega Henk van Dorp, later de helft van het tv-duo Barend en Van Dorp, bedacht voor hem de dj-naam Klaas Vaak. Geliefd was in de vroege jaren zeventig zijn programma Ook Goeiemorgen.

In 1973 stapte Mulder over naar de Tros. Daar presenteerde hij onder meer Boter, Klaas en Prijzen en De Havermoutshow. Maar Vijftig pop was bij de Tros zijn grote klapper. Op tv presenteerde hij voor de zelfde omroep enige tijd Te land, ter zee en in de lucht. In de jaren negentig werkte hij voor Radio 10 Gold. Onder de naam 250 pop of een envelop keerde daar ook zijn oude succesnummer terug.

In 2004 werd Tom Mulder getroffen door een hersenbloeding. Het was het begin van een periode vol grote gezondheidsproblemen. Naar vandaag bekend werd gemaakt, is hij onlangs op 2 januari overleden, 72 jaar oud. Hij is inmiddels in stilte begraven. Behalve een radiofanaat was Tom Mulder ook een groot liefhebber en kenner van historische trams en treinen. Op de site van Amsterdamse Trams zijn bijna 200 columns van hem te lezen.

Jazz musicus Cab Kaye in gesprek met Tom Mulder in 1987. Beeld ANP