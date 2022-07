Tom Jones (82) is te jong voor een avondje nostalgie

De videobeelden waren in flatteus sepia, maar vocaal hoefde Tom Jones gisteravond in de Ziggo Dome niets te verbloemen. Beeld EPA

Dat had de Ziggo Dome niet verwacht. De zaal zat met verse eau de cologne in de hals en de overgebleven haren in de brillantine, klaar voor een avondje draaien met de stramme heupen en ouderwets meezingen met Tom Jones.

De zanger (82) was acht jaar niet in ons land geweest en was in die tijd bij zijn Nederlandse fans blijkbaar enigszins van de radar geraakt. Niet uit het hart, dat zeker niet: de Ziggo Dome was tot het laatste stoeltje uitverkocht en elke evergreen werd met een oorverdovend gejuich ontvangen.

Terwijl er duidelijk op een hitrevue werd geanticipeerd, had Jones op zijn gevorderde leeftijd heel andere plannen. Wist zijn gehoor bijvoorbeeld dat hij vorig jaar een nieuw album had uitgebracht? Kenden ze Surrounded by Time? Even kon je een speld horen vallen in de enorme popzaal. ‘Blijkbaar niet,’ maakte Jones, goedlachs als altijd, er een grapje van.

Niet dat hij zich er iets van zou aantrekken. Hij speelde stoïcijns zeven songs van het nieuwe album en begon de avond met een van de beste tracks ervan, een rauwe cover van Bobby Coles I’m Growing Old. De tekst waarin een oude man zijn laatste levensfase overpeinst, leek Jones op het lijf geschreven: I’m growing deeper in my sighs/I’m growing slower in my walk/I’m growing, yes/I’m growing old.

Overdonderende opening

Jones zong het prachtig, begeleid door slechts een paar toetsen. Een overdonderende opening. Zeker omdat Jones er een krachtige versie van Bob Dylans Not Dark Yet op liet volgen. Tegen die tijd was de hoop dat Jones alsnog zijn tachtigste verjaardag (de show was oorspronkelijk voor 2020 gepland) met een avondje glanzende nostalgie kwam vieren wel vervlogen.

Jones voelde zich daar duidelijk nog iets te jong voor en gaf ook zijn oude succesnummers lekker eigenwijs een nieuwe muzikale omlijsting. It’s not Unusual werd ondersteund door conga’s en What’s New Pussycat? gedragen door een trekharmonica. Sex Bomb, dat begin deze eeuw een verrassende revival van de loopbaan van Jones als masculiene megaster inluidde, kreeg een gedragen, bijna gospelachtige intro.

Dat had de @ZiggoDome niet verwacht: Tom Jones maakt van feestnummer Sex Bomb een gedragen rocktrack.



Ongelooflijk hoe zijn stem het op 82-jarige leeftijd blijft houden. pic.twitter.com/ptTE9YXcMC — Stefan Raatgever (@stefanraatgever) 6 juli 2022

Jones kon het allemaal makkelijk aan. Zijn stem lijkt wonderbaarlijk genoeg nog steeds in de kracht van zijn leven te verkeren. Hij mocht er dan voor te hebben gekozen zich op de grote videoschermen naast het podium uitsluitens in flatterende sepia beelden te laten zien, vocaal hoefde hij helemaal niets te verbloemen.

Zo zong hij - het hoogtepunt van de avond - een prachtige donkere versie van Leonard Cohens Tower of Song. De toegift bevatte onder meer een glorieus One Hell of a Life. Met het beetje extra gruis op zijn stem klonk het als Jones’ muzikale testament.

De zanger is, na een loopbaan van rondvliegende damesslipjes, roetzwarte haarverf en openhangende overhemden, dan toch de meesterinterpretator geworden die altijd al in hem moet hebben gezeten.

Dat avondje gezellig terugblikken doen we dan wel als hij 90 wordt.