Tom Egbers keert niet terug als presentator van Studio Voetbal

Tom Egbers keert zondag terug in de Eredivisie-uitzending. Beeld NOS

De 61-jarige sportpresentator wil het, na zijn hartinfarct, rustiger aan gaan doen. Geen Studio Voetbal meer dus, meer vrije tijd. “Nu denk ik: je hebt onvoorstelbare mazzel gehad. Het is je plicht daarvan te genieten.”

Egbers doet voor het eerst, en voor de enige keer, vrijdag zijn verhaal in NRC.Next. Daarin vertelt hij dat hij nooit de angstige blik van zijn vrouw Janke Dekker zal vergeten, vlak voor hij getrombolyseerd werd. En hoe hij dacht: ‘zou dit het einde zijn’, toen hij naar de lichten in het plafond van het ziekenhuis keek terwijl hij met een brancard door de gangen werd geduwd.

Egbers was met zijn vrouw op vakantie op een Grieks eiland toen het noodlot toesloeg. Hij had alleen niet direct de ernst van de situatie door. “Ik voelde een druk hoog in mijn maag. Ik dacht eerst nog dat het door het zware tafelen kwam, maar toen de pijn de volgende ochtend terugkeerde – en ik grauw zag volgens Janke – zijn we toch naar het ziekenhuis gereden. Het was een matig geoutilleerd hospitaaltje, waar een lange rij vluchtelingen in de gang stond te wachten. Ik voelde me bezwaard dat ik voordrong, maar merkte al snel dat het menens was. ‘You have a heart attack, mister!’ schreeuwde een arts.”

Hij werd getrombolyseerd en na overleg met gespecialiseerde artsen naar Athene vervoerd in een ‘krakkemikkig vliegtuigje’. “Daar zijn stents geplaatst, terwijl ik via een monitor meekeek en de chirurgen complimenteerde met hun goede werk. Zes dagen later mocht ik naar huis.”

Nederigheid

Thuis werkte hij aan zijn herstel. Tweeënhalve maand was hij niet te zien als host van Studio Voetbal en presentator van de eredivisie-uitzending op zondagavond. Na ‘proefdraaien’ bij verschillende Sportjournaals, neemt Egbers zondag voor het eerst ook weer de uitzending van 19.00 uur, met de samenvattingen uit de eredivisie, voor zijn rekening.

Het stokje van praatprogramma Studio Voetbal geeft hij door aan Sjoerd van Ramshorst, die hem de afgelopen tijd al verving. Een bewuste keuze: Egbers zet zijn gezondheid nu op de eerste plaats.

Hoewel de presentator zegt het als zijn ‘plicht’ te zien om meer te genieten van het leven, is het toch ook een moeilijke beslissing. “Ik voel me als een speler die op z’n 32ste tot de conclusie komt dat het messcherpe van zijn fysieke gestel er niet meer is. Het blijft een snoeiharde confrontatie met jezelf. Een lesje in nederigheid ook; iedereen is vervangbaar.”