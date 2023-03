Tom Egbers deelde met trillende stem de intiemste details

Tom Egbers bij Khalid & Sophie. Beeld BNNVARA

Lips is doorgaans best te porren voor wat ramptoerisme. Een prutsende politicus die moet aftreden, een quizkandidaat met een black-out, een sporter die op het moment suprême door het ijs zakt: vaak is het genieten. Maar zo ongemakkelijk als Tom Egbers die ruim een halfuur met trillende stem aan tafel zit bij Khalid & Sophie, dat hoeft nou ook weer niet.

Egbers had zelf contact opgenomen met de redactie, om zijn kant van het verhaal te vertellen over de affaire die hij meer dan 15 jaar geleden had met een destijds 22-jarige collega bij NOS Sport. Al in de eerste minuut brak zijn stem. Het ging niet goed met hem, zei hij meteen. Khalid Kasem gaf Egbers ruim baan, al was er niet veel voor nodig om de meest intieme details over de buitenechtelijke verhouding op tafel te krijgen.

Egbers vertelde over hoe leuk hij zijn 26 jaar jongere collega had gevonden, hoe ze samen konden praten over werk, maar ook over muziek, en dat ze dan zoenden. En hoe hij na 3 jaar de relatie had beëindigd, en dat zijn echtgenote vervolgens zijn gewezen maîtresse had gebeld en haar had toegebeten haar man met rust te laten.

Lips zag het, kromp ineen en vroeg zich af waarom hij dit in vredesnaam allemaal moest weten. Dit had nauwelijks nog iets te maken met het verhaal van de Volkskrant over de toxische sfeer op de redactie van NOS Sport. Dit was het verhaal van een man die danig in de war leek.

Dat de grens tussen privé en publiek steeds verder vervaagt, is niet van vandaag of gisteren. Roddelbladen, die de sterren volgen bij ‘bruiloft en begrafenis, en alle wat daartussen zit’, gaan er prat op. En veel BN’ers schikken zich in dat lot, en zijn gaan geloven dat wat zich in hun privéleven afspeelt ook gedeeld moet worden met de rest van Nederland. Dat stockholmsyndroom leidt tot bizarre uitwassen, zo bleek vrijdagavond op NPO1.

