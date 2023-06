Toko Mokum in Amsterdam Museum: een tentoonstelling die hongerig maakt

Amsterdam telt meer dan honderd toko’s: Indische of Indonesische zaken die vaak winkel, afhaalrestaurant en eethuisje in een zijn. Op de tentoonstelling Toko Mokum in het Amsterdam Museum worden ze in het zonnetje gezet.

De bladzijden zijn vaak al een beetje vergeeld en zitten niet zelden vol vetvlekken. In families met een achtergrond in Nederlands-Indië worden ze echter gekoesterd, de schriftjes met de recepten van oma. In zo’n mooi ouderwets handschrift noteerde die daarin hoe zij nasi goreng, rendang of soto ajam maakte.

In een vitrine op de tentoonstelling Toko Mokum liggen er diverse voorbeelden van. Nasi goreng is toch gewoon nasi goreng? Echt niet. Zo ongeveer elke Indische familie heeft zijn eigen variant, precies zo als oma die vroeger ook maakte. ‘Daarna de sambal erbij doen plus zout en vetsin, dan het vlees met alles gaar koken plus de geklopte eieren...,’ schreef een grootmoeder.

Aan het einde van het recept: ‘Moet warm gegeten worden.’

Heimwee in de keuken

De Indonesische en Indische cultuur zijn typische eetculturen. De Indo’s en Molukkers die na de Indonesische onafhankelijkheid naar Nederland kwamen, misten veel, maar misschien werd de heimwee nog wel het sterkst geleden in de keuken. Toko’s, waarvan in Nederland de eersten in de jaren vijftig werden geopend, boden uitkomst.

Toko is het Indonesische woord voor winkel. In Nederland betekent het meer. Hier is een toko meestal een winkel in Aziatische levensmiddelen, afhaalrestaurant en eethuisje ineen. Er wordt vaak nogal losjes met de term omgesprongen. Ook bijvoorbeeld Vietnamese of Thaise zaken worden toko’s genoemd.

Op Toko Mokum gaat het om Indische dan wel Indonesische zaken. Daar zijn er volgens de makers van de tentoonstelling, het Indische en Molukse kunstenaarscollectief Riboet, steeds minder van in Amsterdam. De jonge generatie zou het runnen van een toko niet meer zien zitten.

Toch telde men er in Amsterdam meer dan honderd. En in getoonde videoreportages zien we dat er wel degelijk enige aanwas is. Op Zeeburgereiland opende vorig jaar Miko’s, een eethuisje met een authentiek Indonesische keuken. Het is even felroze geschilderd als het huis op Sumatra waar de oma van de jonge eigenaar woont.

Schaften met nasi

Aan bod komt ook Toko Joyce, een echte klassieker in het tokowezen. De vestiging op de Nieuwmarkt is er helaas niet meer, maar de liefhebber kan nog wel terecht op het Waterlandplein in Noord. Kinderen van de oprichter vertellen in de video dat pa aanvankelijk bij het spoor werkte. Terwijl zijn collega’s tijdens de schaft hun boterhammetjes kaas wegwerkten, zat hij aan de nasi goreng.

Kon hij dat ook niet eens voor die collega’s maken? Dat kon. Zo belandde pa in de catering. En de rijdende toko die hij aanvankelijk had, werd een vaste toko. Het is een verhaal dat in een paar minuutjes wordt verteld, geïllustreerd met mooie oude foto’s, maar voor te stellen is dat er een complete documentaire uit te halen zou zijn.

Eigen recepten

Toko Mokum is maar een kleine tentoonstelling, in slechts twee zaaltjes van het Amsterdam Museum. Het is tegelijk ook een rijke tentoonstelling. Er zijn al die verhalen, er is kunst en er wordt ook nog een heikel onderwerp aangesneden: vorig jaar werd de rijsttafel opgenomen in de Inventaris Immaterieel Erfgoed, maar is die niet juist een koloniale uitvinding?

Toko Mokum is ook een tentoonstelling die hongerig maakt. Behalve die vitrine met oude kookschriften en kookboeken is er ook een wandje waarop bezoekers hun eigen Indische of Indonesische recepten dan wel varianten daarop kunnen achterlaten. Wie wil weten hoe je ‘nasi belazerd’ maakt, kan het hier te weten komen.

Toko Mokum, Amsterdam Museum aan de Amstel, tot 28/1