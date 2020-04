Together at Home was een niet altijd prettige, uitputtende exercitie

Lady Gaga tijdens haar optreden thuis, voor One World: Together at Home. Beeld AFP

Voorafgaand aan de online-estafette was er goed nieuws: het zou geen uitzending vol oproepen tot het doneren van geld worden. De opbrengst was, zo vertelde initiatiefneemster Lady Gaga, al bekend én niet misselijk: bijna 117 miljoen euro voor gezondheidszorg wereldwijd en een solidariteitsfonds voor Covid-19-getroffenen. Allemaal geschonken door bedrijven uit de telefoonklapper van Gaga, die op verzoek van de Wereld Gezondheidsorganisatie als online festivalbaas optrad.

Vooraf leek One World: Together at Home een hypermoderne versie van de grote filantropische muziekmarathons Live Aid (1985) en Live 8 (2005) te kunnen worden. Het idee was immers hetzelfde: de grootste popsterren van de planeet zingen hun successongs voor het goede doel, maar dit keer vanuit hun eigen thuisisolatie. Voor even allemaal samen.

Ingestudeerd

Maar een gemeenschappelijke muzikale hoogmis werd het evenement nooit. Daarvoor was de collage van thuisfilmpjes te gekunsteld en oogden de bedankspeeches van wereldleiders, tv-persoonlijkheden en artiesten te zeer ingestudeerd. Misschien was het ook gewoon teveel gevraagd: hopen op een monumentale ervaring vanachter de laptop, de smartphone of op de ouderwetse televisie. Hoewel de goede bedoelingen ervan afspatten, bleek acht uur aan quarantaineconcerten wel een erg uitputtende exercitie.

Eentje ook die vragen opriep. Zoals: waren deze popgrootheden echt allemaal in hun eigen huis? In dat geval bood Together at Home een fascinerende thuiscursus interieurdesign op sterrenniveau. Je vroeg je bij de beelden van perfect aangeharkte woonkamers of studiolounges af: zouden er net buiten het zicht van de camera nu ook stapeltjes boeken, oude kranten en andere rommel waarvan je je altijd voorneemt die ‘morgen’ even op te ruimen staan?

John Legend spande qua smakeloosheid de kroon. Niet vanwege zijn strak gemodelleerde woonkamer met blauw lederen bankstel, maar wel doordat hij zijn pianokrukje precies voor een uitstalling van al zijn blinkende muziekprijzen had gezet.

Niet al te prettig

Muzikaal was Together at Home als het openen van een adventkalender. Maar dan eentje waarbij niet achter elk luikje een prettige verrassing school. Elton John zond een wel erg krampachtige versie van I’m Still Standing de wereld in en ook Paul McCartney had Lady Madonna weleens beter gezongen.

Mooi in al zijn aandoenlijkheid was Annie Lennox, die er op een of andere manier niet in was geslaagd de microfoon op de gewenste sterkte te krijgen. Het had als bijeffect dat dochter Lola, met wie ze Eurythmics-klassieker There Must Be an Angel zong, extra krachtig klonk. De trotse blik van moeder Lennox bevatte precies de juiste boodschap voor de avond.

De indrukwekkendste optredens waren van Stevie Wonder (die met Lean on me van Bill Withers de beste songkeuze van de dag maakte), Lizzo (een doorwrochten A Change is Gonna ComeII)en Billie Eilish (een fluisterzacht Sunny).

Charmant hoogtepunt

De Rolling Stones – met z’n vieren al jaren bezig het begrip risicoleeftijd uit te hollen – waren op afstand van elkaar intiemer dan ze lang waren geweest. Met Keith Richards soms net uit de maat op akoestische gitaar was hun versie van het inmiddels 51 jaar oude You Can’t Always Get What You Want een charmant hoogtepunt van de uitzending. Jagger begon solo op gitaar. Eén voor één vielen de Stones in. Richards had twee kaarsen aangestoken, Wood had de overloop van een ongetwijfeld royale villa opgezocht en Charlie Watts positioneerde zich voor zijn elpeeverzameling voor een sessie luchtdrummen. Juist de houwtje-touwtje-benadering raakte.

Het slot was er eentje van blinkende edelkitsch. Benieuwd wie bedacht dat tenor Andrea Bocelli de ideale combinatie zou vormen met Las Vegas-koningin Céline Dion, John Legend en Gaga zelf. Begeleid door pianist Lang Lang zongen ze met het zoetsappige The Prayer een passend einde aan een lange, lange avond.