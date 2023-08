Toeristen laten kapitaal Italiaans beeld kapotvallen bij het maken van selfies

Het beeld, 'Domina' van Enrico Butti, werd door de val ‘onthoofd’.

Het kunstwerk, ter waarde van 200.000 euro, viel daarbij kapot. Het voorval gebeurde op maandag en is vastgelegd op beelden van een beveiligingscamera.

Twee Duitsers uit de groep klommen in de fontein om het werk, genaamd Domina van de kunstenaar Enrico Butti (1847-1932), te omhelzen. Ze vielen om toen iemand anders uit de groep hen duwde met een stok en ze namen in hun val het standbeeld mee. Het beeld viel in stukken kapot.

Aanklacht

De groep van 17 toeristen verbleef in Villa Alceo in het Italiaanse stadje Viggiù, ten noorden van Milaan. De manager van de villa heeft een aanklacht tegen alle Duitse toeristen ingediend. De groep heeft Italië verlaten na het incident op maandag.

Volgens de manager zou het kostbare en waardevolle beeld moeilijk te repareren zijn vanwege de extra schade die aan de tegels in de fontein is ontstaan. “Domina was in zekere zin de vrouw die de villa beschermde,” zei hij. “Helaas zijn er deze onwetende mensen die dit soort dingen doen,” voegde hij eraan toe.

Colosseum

In juni ontstond er ook al woede in Italië toen een toerist uit Engeland de graffiti ‘Ivan + Hayley 23' op een muur in het Colosseum in Rome had gekrabbeld. Een video daarvan werd toen op sociale media gedeeld. De Brit verklaarde nadien dat hij zich niet realiseerde dat het Colosseum ‘al zo oud was’.