Toepasselijk, een kunstwerk van een verkeersongeluk in de fietsenstalling bij het Centraal Station

Het Laboratoriumonderzoek en Het Straatongeluk in de fietsenstalling bij het Centraal Station in Amsterdam. Beeld Hannah Bults

Het Jan Swammerdam Instituut aan de Eerste Constantijn Huygensstraat was niet bijzonder geliefd. Meer dan honderd meter lang en zeven verdiepingen hoog, dat was van een schaal die volgens velen niet paste in een negentiende-eeuwse buurt. Voordat het gesloopt werd, scoorde het hoog op de lijst met lelijkste gebouwen in Amsterdam, samengesteld door lezers van Het Parool.

Het Jan Swammerdam Instituut was gebouwd als onderdeel van het Wilhelmina Gasthuis (WG), met het idee dat het een vleugel zou worden van een nieuw te bouwen academisch ziekenhuis. Dat AMC kwam uiteindelijk in Zuidoost, het WG ging dicht en het Jan Swammerdam Instituut ging in 2004 tegen de vlakte.

Snel werken

Fast forward naar 2023, toen de nieuwe fietsenstalling bij het Centraal Station geopend werd. Ook een megaproject, dat ditmaal wel door de meeste Amsterdammers met enthousiasme werd begroet.

Wie de fiets geparkeerd heeft en doorloopt naar het station, ziet aan weerszijden van de uitgang twee wandvullende kunstwerken. Die waren dus oorspronkelijk gemaakt voor het Jan Swammerdam Instituut. Tijdens de sloop werden de wanden, 12.000 kilo per stuk, uit het gebouw gezaagd en opgeslagen. Na een restauratie – er zaten onder andere flinke gaten in, naast tientallen pluggen – hebben ze een nieuwe bestemming gevonden in de fietsenkelder.

Maker was Lex Horn (1916-1968), die tijdens de wederopbouw meer monumentale opdrachten heeft uitgevoerd voor openbare gebouwen. De gehanteerde werkwijze heet sgraffito, een eeuwenoude techniek die vroeger vooral in Italië werd toegepast. Eerst brengen stukadoors meerdere lagen gekleurde mortel op een muur aan. De kunstenaar ging de pleister vervolgens op specifieke plekken weghalen, waardoor een onderliggende laag met een andere kleur tevoorschijn kwam. Zo ontstonden voorstellingen met een subtiel reliëf. Goed plannen en snel werken waren een vereiste. De hele wand moest binnen een dag worden gemaakt.

Engel

Het is een techniek die zich niet bijzonder leent voor allerlei kleine details en Horn laveert in zijn voorstellingen handig tussen abstractie en verbeelding. In Het straatongeluk is een beschadigde fiets weergegeven, met een slachtoffer dat op de grond ligt. Twee omstanders schieten te hulp en buigen zich over het slachtoffer. Rechts komt nog een figuur aangerend, of misschien is het een engel. De afloop is ongewis, het thema van een verkeersongeluk is op het CS, een kruispunt van vele verkeersstromen, bijzonder toepasselijk.

In Het laboratoriumonderzoek staat links een laborant voorovergebogen door een microscoop te kijken. De rest van de voorstelling is niet helemaal duidelijk, maar gelukkig geeft een bordje met toelichting houvast. Er zou een ziek kind op staan dat medicijnen nodig heeft. ‘Boven het kindje is een schip op zee zichtbaar dat medicinale planten uit de tropen aanvoert. Het schip verbindt de Oost en de West en staat symbool voor de handel. Rechts van het midden is een tijger in de jungle te zien.’